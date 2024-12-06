F

SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

PoredakNo.552

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)16.88%

Količina u optjecaju2,514,539,009

Maksimalna količina10,000,000,000

Ukupna količina10,000,000,000

Stopa optjecaja0.2514%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.13223847615874307,2024-12-06

Najniža cijena0.006186995496240819,2025-09-04

Javni blockchainETH

