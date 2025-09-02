Što je Evrynet (EVRY)

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Evrynet dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Evrynet (EVRY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Evrynet (EVRY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EVRY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Evrynet Resurs

Za dublje razumijevanje Evrynet, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Evrynet Koliko Evrynet (EVRY) vrijedi danas? Cijena EVRY uživo u USD je 0.001899 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena EVRY u USD? $ 0.001899 . Provjerite Trenutačna cijena EVRY u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Evrynet? Tržišna kapitalizacija za EVRY je $ 76.70K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za EVRY? Količina u optjecaju za EVRY je 40.39M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EVRY? EVRY je postigao ATH cijenu od 0.6237858675687351 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EVRY? EVRY je vidio ATL cijenu od 0.001175738247995547 USD . Koliki je obujam trgovanja za EVRY? 24-satni obujam trgovanja za EVRY je $ 0.00 USD . Hoće li EVRY još narasti ove godine? EVRY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EVRY predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Evrynet (EVRY) Važna ažuriranja industrije

