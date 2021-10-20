Evrynet (EVRY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Evrynet (EVRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Evrynet (EVRY) Informacije Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system Službena web stranica: https://evrynet.io Bijela knjiga: https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7 Kupi EVRY odmah!

Evrynet (EVRY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Evrynet (EVRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 74.72K $ 74.72K $ 74.72K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Povijesni maksimum: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Povijesni minimum: $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 Trenutna cijena: $ 0.00185 $ 0.00185 $ 0.00185 Saznajte više o cijeni Evrynet (EVRY)

Evrynet (EVRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Evrynet (EVRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EVRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EVRY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EVRY tokena, istražite EVRY cijenu tokena uživo!

