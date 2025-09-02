Više o EVR

EVR Cijena(EVR)

1 EVR u USD cijena uživo:

$0.18429
$0.18429$0.18429
+8.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena EVR (EVR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:39:32 (UTC+8)

EVR (EVR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.16341
$ 0.16341$ 0.16341
24-satna najniža cijena
$ 0.19116
$ 0.19116$ 0.19116
24-satna najviša cijena

$ 0.16341
$ 0.16341$ 0.16341

$ 0.19116
$ 0.19116$ 0.19116

$ 0.6500941143257551
$ 0.6500941143257551$ 0.6500941143257551

$ 0.0344550846845965
$ 0.0344550846845965$ 0.0344550846845965

+10.78%

+8.50%

+2.44%

+2.44%

EVR (EVR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.18429. Tijekom protekla 24 sata, EVRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.16341 i najviše cijene $ 0.19116, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVR je $ 0.6500941143257551, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0344550846845965.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVR se promijenio za +10.78% u posljednjih sat vremena, +8.50% u posljednjih 24 sata i +2.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EVR (EVR)

No.5249

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.23K
$ 3.23K$ 3.23K

$ 13.32M
$ 13.32M$ 13.32M

0.00
0.00 0.00

72,253,440
72,253,440 72,253,440

72,253,440
72,253,440 72,253,440

0.00%

XAHAU

Trenutačna tržišna kapitalizacija EVR je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.23K. Količina u optjecaju EVR je 0.00, s ukupnom količinom od 72253440. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.32M.

EVR (EVR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena EVR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0144375+8.50%
30 dana$ -0.0279-13.15%
60 dana$ -0.06062-24.76%
90 dana$ -0.04572-19.88%
EVR promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EVR od $ +0.0144375 (+8.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

EVR 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0279 (-13.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

EVR 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EVR od $ -0.06062 (-24.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

EVR 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.04572 (-19.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena EVR (EVR)?

Pogledajte EVR stranicu Povijest cijena sada.

Što je EVR (EVR)

A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.

EVR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje EVR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EVR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o EVR na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje EVR učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

EVR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EVR (EVR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EVR (EVR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EVR.

Provjerite EVR predviđanje cijene sada!

EVR (EVR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EVR (EVR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EVR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti EVR (EVR)

Tražiš kako kupiti EVR? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti EVR na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EVR u lokalnim valutama

EVR Resurs

Za dublje razumijevanje EVR, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena EVR web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EVR

Koliko EVR (EVR) vrijedi danas?
Cijena EVR uživo u USD je 0.18429 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EVR u USD?
Trenutačna cijena EVR u USD je $ 0.18429. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EVR?
Tržišna kapitalizacija za EVR je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EVR?
Količina u optjecaju za EVR je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EVR?
EVR je postigao ATH cijenu od 0.6500941143257551 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EVR?
EVR je vidio ATL cijenu od 0.0344550846845965 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EVR?
24-satni obujam trgovanja za EVR je $ 3.23K USD.
Hoće li EVR još narasti ove godine?
EVR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EVR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:39:32 (UTC+8)

EVR (EVR) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

