Eclipse Cijena danas

Trenutačna cijena Eclipse (ES) danas je $ 0.09185, s promjenom od 1.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ES u USD je $ 0.09185 po ES.

Eclipse trenutačno je na #959 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12.18M, s količinom u optjecaju od 132.65M ES. Tijekom posljednja 24 sata, ES trgovao je između $ 0.08618 (niska) i $ 0.09336 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.7106542736874376, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.07407824397399612.

U kratkoročnim performansama, ES se kretao +0.02% u posljednjem satu i -14.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 118.85K.

Informacije o tržištu Eclipse (ES)

Poredak No.959 Tržišna kapitalizacija $ 12.18M$ 12.18M $ 12.18M Obujam (24 sata) $ 118.85K$ 118.85K $ 118.85K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 91.85M$ 91.85M $ 91.85M Količina u optjecaju 132.65M 132.65M 132.65M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 13.26% Javni blockchain ECLIPSE

