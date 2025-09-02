Više o ERG

Ergo Logotip

Ergo Cijena(ERG)

1 ERG u USD cijena uživo:

$0.8187
$0.8187$0.8187
-0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ergo (ERG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:33:29 (UTC+8)

Ergo (ERG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.8185
$ 0.8185$ 0.8185
24-satna najniža cijena
$ 0.8421
$ 0.8421$ 0.8421
24-satna najviša cijena

$ 0.8185
$ 0.8185$ 0.8185

$ 0.8421
$ 0.8421$ 0.8421

$ 22.37470083618164
$ 22.37470083618164$ 22.37470083618164

$ 0.109036761354
$ 0.109036761354$ 0.109036761354

-0.25%

-0.89%

-4.88%

-4.88%

Ergo (ERG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.8187. Tijekom protekla 24 sata, ERGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.8185 i najviše cijene $ 0.8421, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ERG je $ 22.37470083618164, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.109036761354.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ERG se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -0.89% u posljednjih 24 sata i -4.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ergo (ERG)

No.478

$ 66.97M
$ 66.97M$ 66.97M

$ 99.48K
$ 99.48K$ 99.48K

$ 80.02M
$ 80.02M$ 80.02M

81.80M
81.80M 81.80M

97,739,924
97,739,924 97,739,924

81,804,780
81,804,780 81,804,780

83.69%

ERG

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ergo je $ 66.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.48K. Količina u optjecaju ERG je 81.80M, s ukupnom količinom od 81804780. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.02M.

Ergo (ERG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ergo za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.007435-0.89%
30 dana$ -0.122-12.97%
60 dana$ -0.1182-12.62%
90 dana$ -0.0998-10.87%
Ergo promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ERG od $ -0.007435 (-0.89%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ergo 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.122 (-12.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ergo 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ERG od $ -0.1182 (-12.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ergo 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0998 (-10.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ergo (ERG)?

Pogledajte Ergo stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ergo (ERG)

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Ergo dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ergo ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ERG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ergo na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ergo učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ergo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ergo (ERG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ergo (ERG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ergo.

Provjerite Ergo predviđanje cijene sada!

Ergo (ERG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ergo (ERG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ERG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ergo (ERG)

Tražiš kako kupiti Ergo? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ergo na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ERG u lokalnim valutama

1 Ergo(ERG) u VND
21,544.0905
1 Ergo(ERG) u AUD
A$1.244424
1 Ergo(ERG) u GBP
0.597651
1 Ergo(ERG) u EUR
0.695895
1 Ergo(ERG) u USD
$0.8187
1 Ergo(ERG) u MYR
RM3.454914
1 Ergo(ERG) u TRY
33.664944
1 Ergo(ERG) u JPY
¥120.3489
1 Ergo(ERG) u ARS
ARS$1,127.685567
1 Ergo(ERG) u RUB
65.954472
1 Ergo(ERG) u INR
72.0456
1 Ergo(ERG) u IDR
Rp13,421.309328
1 Ergo(ERG) u KRW
1,140.244425
1 Ergo(ERG) u PHP
46.764144
1 Ergo(ERG) u EGP
￡E.39.731511
1 Ergo(ERG) u BRL
R$4.445541
1 Ergo(ERG) u CAD
C$1.121619
1 Ergo(ERG) u BDT
99.496611
1 Ergo(ERG) u NGN
1,251.833235
1 Ergo(ERG) u COP
$3,287.948322
1 Ergo(ERG) u ZAR
R.14.40912
1 Ergo(ERG) u UAH
33.869619
1 Ergo(ERG) u VES
Bs119.5302
1 Ergo(ERG) u CLP
$794.139
1 Ergo(ERG) u PKR
Rs231.986832
1 Ergo(ERG) u KZT
440.632527
1 Ergo(ERG) u THB
฿26.452197
1 Ergo(ERG) u TWD
NT$25.068594
1 Ergo(ERG) u AED
د.إ3.004629
1 Ergo(ERG) u CHF
Fr0.65496
1 Ergo(ERG) u HKD
HK$6.377673
1 Ergo(ERG) u AMD
֏312.956262
1 Ergo(ERG) u MAD
.د.م7.351926
1 Ergo(ERG) u MXN
$15.260568
1 Ergo(ERG) u SAR
ريال3.070125
1 Ergo(ERG) u PLN
2.971881
1 Ergo(ERG) u RON
лв3.544971
1 Ergo(ERG) u SEK
kr7.687593
1 Ergo(ERG) u BGN
лв1.367229
1 Ergo(ERG) u HUF
Ft276.303063
1 Ergo(ERG) u CZK
17.069895
1 Ergo(ERG) u KWD
د.ك0.2497035
1 Ergo(ERG) u ILS
2.742645
1 Ergo(ERG) u AOA
Kz746.302359
1 Ergo(ERG) u BHD
.د.ب0.3078312
1 Ergo(ERG) u BMD
$0.8187
1 Ergo(ERG) u DKK
kr5.215119
1 Ergo(ERG) u HNL
L21.417192
1 Ergo(ERG) u MUR
37.49646
1 Ergo(ERG) u NAD
$14.376372
1 Ergo(ERG) u NOK
kr8.187
1 Ergo(ERG) u NZD
$1.383603
1 Ergo(ERG) u PAB
B/.0.8187
1 Ergo(ERG) u PGK
K3.463101
1 Ergo(ERG) u QAR
ر.ق2.980068
1 Ergo(ERG) u RSD
дин.81.935496

Ergo Resurs

Za dublje razumijevanje Ergo, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ergo web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ergo

Koliko Ergo (ERG) vrijedi danas?
Cijena ERG uživo u USD je 0.8187 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ERG u USD?
Trenutačna cijena ERG u USD je $ 0.8187. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ergo?
Tržišna kapitalizacija za ERG je $ 66.97M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ERG?
Količina u optjecaju za ERG je 81.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ERG?
ERG je postigao ATH cijenu od 22.37470083618164 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ERG?
ERG je vidio ATL cijenu od 0.109036761354 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ERG?
24-satni obujam trgovanja za ERG je $ 99.48K USD.
Hoće li ERG još narasti ove godine?
ERG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ERG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ergo (ERG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

