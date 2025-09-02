Više o ELIX

ELIX Informacije o cijeni

ELIX Bijela knjiga

ELIX Službena web stranica

ELIX Tokenomija

ELIX Prognoza cijena

ELIX Povijest

Vodič za kupnju ELIX

Konverter ELIX u fiducijarnu valutu

ELIX Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Elixir Games Logotip

Elixir Games Cijena(ELIX)

1 ELIX u USD cijena uživo:

$0.003314
$0.003314$0.003314
+3.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Elixir Games (ELIX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:31:35 (UTC+8)

Elixir Games (ELIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003199
$ 0.003199$ 0.003199
24-satna najniža cijena
$ 0.0065
$ 0.0065$ 0.0065
24-satna najviša cijena

$ 0.003199
$ 0.003199$ 0.003199

$ 0.0065
$ 0.0065$ 0.0065

$ 0.18068135424224743
$ 0.18068135424224743$ 0.18068135424224743

$ 0.002922262113844027
$ 0.002922262113844027$ 0.002922262113844027

-0.96%

+3.11%

-15.49%

-15.49%

Elixir Games (ELIX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003314. Tijekom protekla 24 sata, ELIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003199 i najviše cijene $ 0.0065, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELIX je $ 0.18068135424224743, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002922262113844027.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELIX se promijenio za -0.96% u posljednjih sat vremena, +3.11% u posljednjih 24 sata i -15.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elixir Games (ELIX)

No.2200

$ 815.00K
$ 815.00K$ 815.00K

$ 36.27K
$ 36.27K$ 36.27K

$ 4.97M
$ 4.97M$ 4.97M

245.93M
245.93M 245.93M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,499,994,210.560958
1,499,994,210.560958 1,499,994,210.560958

16.39%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elixir Games je $ 815.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 36.27K. Količina u optjecaju ELIX je 245.93M, s ukupnom količinom od 1499994210.560958. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.97M.

Elixir Games (ELIX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Elixir Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00009996+3.11%
30 dana$ -0.00045-11.96%
60 dana$ -0.001436-30.24%
90 dana$ -0.001511-31.32%
Elixir Games promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ELIX od $ +0.00009996 (+3.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Elixir Games 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00045 (-11.96%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Elixir Games 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ELIX od $ -0.001436 (-30.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Elixir Games 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001511 (-31.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Elixir Games (ELIX)?

Pogledajte Elixir Games stranicu Povijest cijena sada.

Što je Elixir Games (ELIX)

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Elixir Games dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Elixir Games ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ELIX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Elixir Games na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Elixir Games učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Elixir Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Elixir Games (ELIX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Elixir Games (ELIX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Elixir Games.

Provjerite Elixir Games predviđanje cijene sada!

Elixir Games (ELIX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Elixir Games (ELIX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELIX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Elixir Games (ELIX)

Tražiš kako kupiti Elixir Games? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Elixir Games na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ELIX u lokalnim valutama

1 Elixir Games(ELIX) u VND
87.20791
1 Elixir Games(ELIX) u AUD
A$0.00503728
1 Elixir Games(ELIX) u GBP
0.00241922
1 Elixir Games(ELIX) u EUR
0.0028169
1 Elixir Games(ELIX) u USD
$0.003314
1 Elixir Games(ELIX) u MYR
RM0.01398508
1 Elixir Games(ELIX) u TRY
0.13627168
1 Elixir Games(ELIX) u JPY
¥0.487158
1 Elixir Games(ELIX) u ARS
ARS$4.56473674
1 Elixir Games(ELIX) u RUB
0.26697584
1 Elixir Games(ELIX) u INR
0.291632
1 Elixir Games(ELIX) u IDR
Rp54.32786016
1 Elixir Games(ELIX) u KRW
4.6155735
1 Elixir Games(ELIX) u PHP
0.18929568
1 Elixir Games(ELIX) u EGP
￡E.0.16082842
1 Elixir Games(ELIX) u BRL
R$0.01799502
1 Elixir Games(ELIX) u CAD
C$0.00454018
1 Elixir Games(ELIX) u BDT
0.40275042
1 Elixir Games(ELIX) u NGN
5.0672717
1 Elixir Games(ELIX) u COP
$13.30922284
1 Elixir Games(ELIX) u ZAR
R.0.0583264
1 Elixir Games(ELIX) u UAH
0.13710018
1 Elixir Games(ELIX) u VES
Bs0.483844
1 Elixir Games(ELIX) u CLP
$3.21458
1 Elixir Games(ELIX) u PKR
Rs0.93905504
1 Elixir Games(ELIX) u KZT
1.78362794
1 Elixir Games(ELIX) u THB
฿0.10707534
1 Elixir Games(ELIX) u TWD
NT$0.10147468
1 Elixir Games(ELIX) u AED
د.إ0.01216238
1 Elixir Games(ELIX) u CHF
Fr0.0026512
1 Elixir Games(ELIX) u HKD
HK$0.02581606
1 Elixir Games(ELIX) u AMD
֏1.26680964
1 Elixir Games(ELIX) u MAD
.د.م0.02975972
1 Elixir Games(ELIX) u MXN
$0.06177296
1 Elixir Games(ELIX) u SAR
ريال0.0124275
1 Elixir Games(ELIX) u PLN
0.01202982
1 Elixir Games(ELIX) u RON
лв0.01434962
1 Elixir Games(ELIX) u SEK
kr0.03111846
1 Elixir Games(ELIX) u BGN
лв0.00553438
1 Elixir Games(ELIX) u HUF
Ft1.11844186
1 Elixir Games(ELIX) u CZK
0.0690969
1 Elixir Games(ELIX) u KWD
د.ك0.00101077
1 Elixir Games(ELIX) u ILS
0.0111019
1 Elixir Games(ELIX) u AOA
Kz3.02094298
1 Elixir Games(ELIX) u BHD
.د.ب0.001246064
1 Elixir Games(ELIX) u BMD
$0.003314
1 Elixir Games(ELIX) u DKK
kr0.02111018
1 Elixir Games(ELIX) u HNL
L0.08669424
1 Elixir Games(ELIX) u MUR
0.1517812
1 Elixir Games(ELIX) u NAD
$0.05819384
1 Elixir Games(ELIX) u NOK
kr0.03314
1 Elixir Games(ELIX) u NZD
$0.00560066
1 Elixir Games(ELIX) u PAB
B/.0.003314
1 Elixir Games(ELIX) u PGK
K0.01401822
1 Elixir Games(ELIX) u QAR
ر.ق0.01206296
1 Elixir Games(ELIX) u RSD
дин.0.33166512

Elixir Games Resurs

Za dublje razumijevanje Elixir Games, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Elixir Games web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Elixir Games

Koliko Elixir Games (ELIX) vrijedi danas?
Cijena ELIX uživo u USD je 0.003314 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ELIX u USD?
Trenutačna cijena ELIX u USD je $ 0.003314. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Elixir Games?
Tržišna kapitalizacija za ELIX je $ 815.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ELIX?
Količina u optjecaju za ELIX je 245.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ELIX?
ELIX je postigao ATH cijenu od 0.18068135424224743 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ELIX?
ELIX je vidio ATL cijenu od 0.002922262113844027 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ELIX?
24-satni obujam trgovanja za ELIX je $ 36.27K USD.
Hoće li ELIX još narasti ove godine?
ELIX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ELIX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:31:35 (UTC+8)

Elixir Games (ELIX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ELIX u USD kalkulator

Iznos

ELIX
ELIX
USD
USD

1 ELIX = 0.003314 USD

Trgujte ELIX

ELIXUSDT
$0.003314
$0.003314$0.003314
+3.11%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine