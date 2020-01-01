Elixir Games (ELIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Elixir Games (ELIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Elixir Games (ELIX) Informacije Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. Službena web stranica: https://elixir.games/ Bijela knjiga: https://whitepaper.elixir.games/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo Kupi ELIX odmah!

Elixir Games (ELIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elixir Games (ELIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 703.10K $ 703.10K $ 703.10K Ukupna količina: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Količina u optjecaju: $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Povijesni maksimum: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 Povijesni minimum: $ 0.002922262113844027 $ 0.002922262113844027 $ 0.002922262113844027 Trenutna cijena: $ 0.002859 $ 0.002859 $ 0.002859 Saznajte više o cijeni Elixir Games (ELIX)

Elixir Games (ELIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Elixir Games (ELIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ELIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ELIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ELIX tokena, istražite ELIX cijenu tokena uživo!

