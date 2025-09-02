Više o EGLD

MULTIVERSX Logotip

MULTIVERSX Cijena(EGLD)

1 EGLD u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena MULTIVERSX (EGLD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:49:32 (UTC+8)

MULTIVERSX (EGLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.15%

+0.42%

-2.23%

-2.23%

MULTIVERSX (EGLD) cijena u stvarnom vremenu je $ 14.07. Tijekom protekla 24 sata, EGLDtrgovalo je između najniže cijene $ 13.61 i najviše cijene $ 14.81, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EGLD je $ 542.5796223449056, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.54362957.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EGLD se promijenio za +1.15% u posljednjih sat vremena, +0.42% u posljednjih 24 sata i -2.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MULTIVERSX (EGLD)

No.134

90.94%

0.01%

EGLD

Trenutačna tržišna kapitalizacija MULTIVERSX je $ 402.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.86M. Količina u optjecaju EGLD je 28.57M, s ukupnom količinom od 28580184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 442.02M.

MULTIVERSX (EGLD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MULTIVERSX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0588+0.42%
30 dana$ +0.14+1.00%
60 dana$ +0.08+0.57%
90 dana$ -1.99-12.40%
MULTIVERSX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EGLD od $ +0.0588 (+0.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MULTIVERSX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.14 (+1.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MULTIVERSX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EGLD od $ +0.08 (+0.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MULTIVERSX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.99 (-12.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MULTIVERSX (EGLD)?

Pogledajte MULTIVERSX stranicu Povijest cijena sada.

Što je MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MULTIVERSX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EGLD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MULTIVERSX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MULTIVERSX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MULTIVERSX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MULTIVERSX (EGLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MULTIVERSX (EGLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MULTIVERSX.

Provjerite MULTIVERSX predviđanje cijene sada!

MULTIVERSX (EGLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MULTIVERSX (EGLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EGLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MULTIVERSX (EGLD)

Tražiš kako kupiti MULTIVERSX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MULTIVERSX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EGLD u lokalnim valutama

1 MULTIVERSX(EGLD) u VND
370,252.05
1 MULTIVERSX(EGLD) u AUD
A$21.3864
1 MULTIVERSX(EGLD) u GBP
10.2711
1 MULTIVERSX(EGLD) u EUR
11.9595
1 MULTIVERSX(EGLD) u USD
$14.07
1 MULTIVERSX(EGLD) u MYR
RM59.3754
1 MULTIVERSX(EGLD) u TRY
578.9805
1 MULTIVERSX(EGLD) u JPY
¥2,068.29
1 MULTIVERSX(EGLD) u ARS
ARS$19,380.1587
1 MULTIVERSX(EGLD) u RUB
1,133.6199
1 MULTIVERSX(EGLD) u INR
1,239.567
1 MULTIVERSX(EGLD) u IDR
Rp230,655.7008
1 MULTIVERSX(EGLD) u KRW
19,595.9925
1 MULTIVERSX(EGLD) u PHP
805.5075
1 MULTIVERSX(EGLD) u EGP
￡E.682.9578
1 MULTIVERSX(EGLD) u BRL
R$76.5408
1 MULTIVERSX(EGLD) u CAD
C$19.2759
1 MULTIVERSX(EGLD) u BDT
1,713.0225
1 MULTIVERSX(EGLD) u NGN
21,546.6573
1 MULTIVERSX(EGLD) u COP
$56,505.9642
1 MULTIVERSX(EGLD) u ZAR
R.247.4913
1 MULTIVERSX(EGLD) u UAH
583.2015
1 MULTIVERSX(EGLD) u VES
Bs2,054.22
1 MULTIVERSX(EGLD) u CLP
$13,619.76
1 MULTIVERSX(EGLD) u PKR
Rs3,993.6288
1 MULTIVERSX(EGLD) u KZT
7,588.9359
1 MULTIVERSX(EGLD) u THB
฿454.3203
1 MULTIVERSX(EGLD) u TWD
NT$431.1048
1 MULTIVERSX(EGLD) u AED
د.إ51.6369
1 MULTIVERSX(EGLD) u CHF
Fr11.256
1 MULTIVERSX(EGLD) u HKD
HK$109.6053
1 MULTIVERSX(EGLD) u AMD
֏5,382.4785
1 MULTIVERSX(EGLD) u MAD
.د.م126.63
1 MULTIVERSX(EGLD) u MXN
$262.4055
1 MULTIVERSX(EGLD) u SAR
ريال52.7625
1 MULTIVERSX(EGLD) u PLN
51.2148
1 MULTIVERSX(EGLD) u RON
лв60.9231
1 MULTIVERSX(EGLD) u SEK
kr132.258
1 MULTIVERSX(EGLD) u BGN
лв23.4969
1 MULTIVERSX(EGLD) u HUF
Ft4,753.2681
1 MULTIVERSX(EGLD) u CZK
293.6409
1 MULTIVERSX(EGLD) u KWD
د.ك4.29135
1 MULTIVERSX(EGLD) u ILS
47.1345
1 MULTIVERSX(EGLD) u AOA
Kz12,825.7899
1 MULTIVERSX(EGLD) u BHD
.د.ب5.30439
1 MULTIVERSX(EGLD) u BMD
$14.07
1 MULTIVERSX(EGLD) u DKK
kr89.6259
1 MULTIVERSX(EGLD) u HNL
L368.7747
1 MULTIVERSX(EGLD) u MUR
644.406
1 MULTIVERSX(EGLD) u NAD
$247.632
1 MULTIVERSX(EGLD) u NOK
kr140.5593
1 MULTIVERSX(EGLD) u NZD
$23.7783
1 MULTIVERSX(EGLD) u PAB
B/.14.07
1 MULTIVERSX(EGLD) u PGK
K59.5161
1 MULTIVERSX(EGLD) u QAR
ر.ق51.3555
1 MULTIVERSX(EGLD) u RSD
дин.1,408.407

MULTIVERSX Resurs

Za dublje razumijevanje MULTIVERSX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MULTIVERSX web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MULTIVERSX

Koliko MULTIVERSX (EGLD) vrijedi danas?
Cijena EGLD uživo u USD je 14.07 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EGLD u USD?
Trenutačna cijena EGLD u USD je $ 14.07. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MULTIVERSX?
Tržišna kapitalizacija za EGLD je $ 402.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EGLD?
Količina u optjecaju za EGLD je 28.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EGLD?
EGLD je postigao ATH cijenu od 542.5796223449056 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EGLD?
EGLD je vidio ATL cijenu od 6.54362957 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EGLD?
24-satni obujam trgovanja za EGLD je $ 1.86M USD.
Hoće li EGLD još narasti ove godine?
EGLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EGLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:49:32 (UTC+8)

MULTIVERSX (EGLD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

EGLD u USD kalkulator

Iznos

EGLD
EGLD
USD
USD

1 EGLD = 14.07 USD

Trgujte EGLD

EGLDUSDT
+0.50%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine