Što je MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX Predviđanje cijene (USD)

MULTIVERSX (EGLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MULTIVERSX (EGLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EGLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MULTIVERSX (EGLD)

EGLD u lokalnim valutama

MULTIVERSX Resurs

Za dublje razumijevanje MULTIVERSX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MULTIVERSX Koliko MULTIVERSX (EGLD) vrijedi danas? Cijena EGLD uživo u USD je 14.07 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena EGLD u USD? $ 14.07 . Provjerite Trenutačna cijena EGLD u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija MULTIVERSX? Tržišna kapitalizacija za EGLD je $ 402.01M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za EGLD? Količina u optjecaju za EGLD je 28.57M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EGLD? EGLD je postigao ATH cijenu od 542.5796223449056 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EGLD? EGLD je vidio ATL cijenu od 6.54362957 USD . Koliki je obujam trgovanja za EGLD? 24-satni obujam trgovanja za EGLD je $ 1.86M USD . Hoće li EGLD još narasti ove godine? EGLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EGLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.

MULTIVERSX (EGLD) Važna ažuriranja industrije

