MULTIVERSX (EGLD) cijena u stvarnom vremenu je $ 14.07. Tijekom protekla 24 sata, EGLDtrgovalo je između najniže cijene $ 13.61 i najviše cijene $ 14.81, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EGLD je $ 542.5796223449056, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.54362957.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EGLD se promijenio za +1.15% u posljednjih sat vremena, +0.42% u posljednjih 24 sata i -2.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu MULTIVERSX (EGLD)
No.134
$ 402.01M
$ 402.01M$ 402.01M
$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M
$ 442.02M
$ 442.02M$ 442.02M
28.57M
28.57M 28.57M
31,415,926
31,415,926 31,415,926
28,580,184
28,580,184 28,580,184
90.94%
0.01%
EGLD
Trenutačna tržišna kapitalizacija MULTIVERSX je $ 402.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.86M. Količina u optjecaju EGLD je 28.57M, s ukupnom količinom od 28580184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 442.02M.
MULTIVERSX (EGLD) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena MULTIVERSX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0588
+0.42%
30 dana
$ +0.14
+1.00%
60 dana
$ +0.08
+0.57%
90 dana
$ -1.99
-12.40%
MULTIVERSX promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u EGLD od $ +0.0588 (+0.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
MULTIVERSX 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.14 (+1.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
MULTIVERSX 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EGLD od $ +0.08 (+0.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
MULTIVERSX 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.99 (-12.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MULTIVERSX (EGLD)?
Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.
MULTIVERSX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MULTIVERSX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti EGLD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o MULTIVERSX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MULTIVERSX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
MULTIVERSX Predviđanje cijene (USD)
Koliko će MULTIVERSX (EGLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MULTIVERSX (EGLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MULTIVERSX.
Razumijevanje tokenomike MULTIVERSX (EGLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EGLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti MULTIVERSX (EGLD)
Tražiš kako kupiti MULTIVERSX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MULTIVERSX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.