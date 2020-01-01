MULTIVERSX (EGLD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MULTIVERSX (EGLD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MULTIVERSX (EGLD) Informacije Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized. Službena web stranica: https://multiversx.com/ Bijela knjiga: https://files.multiversx.com/multiversx-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.multiversx.com/ Kupi EGLD odmah!

MULTIVERSX (EGLD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MULTIVERSX (EGLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 391.84M $ 391.84M $ 391.84M Ukupna količina: $ 28.59M $ 28.59M $ 28.59M Količina u optjecaju: $ 28.58M $ 28.58M $ 28.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 430.71M $ 430.71M $ 430.71M Povijesni maksimum: $ 237 $ 237 $ 237 Povijesni minimum: $ 6.54362957 $ 6.54362957 $ 6.54362957 Trenutna cijena: $ 13.71 $ 13.71 $ 13.71 Saznajte više o cijeni MULTIVERSX (EGLD)

MULTIVERSX (EGLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MULTIVERSX (EGLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EGLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EGLD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EGLD tokena, istražite EGLD cijenu tokena uživo!

MULTIVERSX (EGLD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EGLD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EGLD povijest cijena odmah!

EGLD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EGLD? Naša EGLD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EGLD predviđanje cijene tokena odmah!

