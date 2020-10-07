EGLD

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

PoredakNo.140

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)173.96%

Količina u optjecaju28,608,150.51013093

Maksimalna količina31,415,926

Ukupna količina28,616,306

Stopa optjecaja0.9106%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena542.5796223449056,2021-11-23

Najniža cijena6.54362957,2020-10-07

Javni blockchainEGLD

Loading...