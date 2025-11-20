Daystarter Cijena danas

Trenutačna cijena Daystarter (DST) danas je $ 0.07702, s promjenom od 1.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DST u USD je $ 0.07702 po DST.

Daystarter trenutačno je na #3911 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DST. Tijekom posljednja 24 sata, DST trgovao je između $ 0.07693 (niska) i $ 0.08043 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 9.000678643817682, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000580213942630201.

U kratkoročnim performansama, DST se kretao -0.13% u posljednjem satu i -6.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 64.86K.

Informacije o tržištu Daystarter (DST)

Poredak No.3911 Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 64.86K$ 64.86K $ 64.86K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.02M$ 77.02M $ 77.02M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain MATIC

