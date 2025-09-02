Više o DRIFT

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:29:06 (UTC+8)

Drift Protocol (DRIFT) Informacije o cijeni (USD)

Drift Protocol (DRIFT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5564. Tijekom protekla 24 sata, DRIFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.55 i najviše cijene $ 0.5959, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRIFT je $ 2.6530757587765152, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.10000390597735823.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRIFT se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, -1.04% u posljednjih 24 sata i +10.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drift Protocol (DRIFT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drift Protocol je $ 201.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 650.39K. Količina u optjecaju DRIFT je 361.43M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 556.40M.

Drift Protocol (DRIFT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Drift Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.005853-1.04%
30 dana$ +0.0658+13.41%
60 dana$ +0.1631+41.46%
90 dana$ -0.0152-2.66%
Drift Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DRIFT od $ -0.005853 (-1.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Drift Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0658 (+13.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Drift Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DRIFT od $ +0.1631 (+41.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Drift Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0152 (-2.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Drift Protocol (DRIFT)?

Pogledajte Drift Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Drift Protocol (DRIFT)

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Drift Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Drift Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DRIFT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Drift Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Drift Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Drift Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Drift Protocol (DRIFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Drift Protocol (DRIFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Drift Protocol.

Provjerite Drift Protocol predviđanje cijene sada!

Drift Protocol (DRIFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Drift Protocol (DRIFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DRIFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Drift Protocol (DRIFT)

Tražiš kako kupiti Drift Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Drift Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DRIFT u lokalnim valutama

Drift Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Drift Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Drift Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Drift Protocol

Koliko Drift Protocol (DRIFT) vrijedi danas?
Cijena DRIFT uživo u USD je 0.5564 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DRIFT u USD?
Trenutačna cijena DRIFT u USD je $ 0.5564. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Drift Protocol?
Tržišna kapitalizacija za DRIFT je $ 201.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DRIFT?
Količina u optjecaju za DRIFT je 361.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DRIFT?
DRIFT je postigao ATH cijenu od 2.6530757587765152 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DRIFT?
DRIFT je vidio ATL cijenu od 0.10000390597735823 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DRIFT?
24-satni obujam trgovanja za DRIFT je $ 650.39K USD.
Hoće li DRIFT još narasti ove godine?
DRIFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DRIFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Drift Protocol (DRIFT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

