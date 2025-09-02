Što je Drift Protocol (DRIFT)

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Drift Protocol (DRIFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Drift Protocol (DRIFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DRIFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Drift Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Drift Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Drift Protocol Koliko Drift Protocol (DRIFT) vrijedi danas? Cijena DRIFT uživo u USD je 0.5564 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DRIFT u USD? $ 0.5564 . Provjerite Trenutačna cijena DRIFT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Drift Protocol? Tržišna kapitalizacija za DRIFT je $ 201.10M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DRIFT? Količina u optjecaju za DRIFT je 361.43M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DRIFT? DRIFT je postigao ATH cijenu od 2.6530757587765152 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DRIFT? DRIFT je vidio ATL cijenu od 0.10000390597735823 USD . Koliki je obujam trgovanja za DRIFT? 24-satni obujam trgovanja za DRIFT je $ 650.39K USD . Hoće li DRIFT još narasti ove godine? DRIFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DRIFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Drift Protocol (DRIFT) Važna ažuriranja industrije

