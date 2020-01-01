Drift Protocol (DRIFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Drift Protocol (DRIFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Drift Protocol (DRIFT) Informacije Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Službena web stranica: https://www.drift.trade/ Bijela knjiga: https://docs.drift.trade/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7

Drift Protocol (DRIFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Drift Protocol (DRIFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 193.91M $ 193.91M $ 193.91M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 361.63M $ 361.63M $ 361.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 536.20M $ 536.20M $ 536.20M Povijesni maksimum: $ 2.646 $ 2.646 $ 2.646 Povijesni minimum: $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 Trenutna cijena: $ 0.5362 $ 0.5362 $ 0.5362 Saznajte više o cijeni Drift Protocol (DRIFT)

Drift Protocol (DRIFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Drift Protocol (DRIFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRIFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRIFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DRIFT tokena, istražite DRIFT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DRIFT Jeste li zainteresirani za dodavanje Drift Protocol (DRIFT) u svoj portfelj?

Drift Protocol (DRIFT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DRIFT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DRIFT povijest cijena odmah!

DRIFT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DRIFT? Naša DRIFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DRIFT predviđanje cijene tokena odmah!

