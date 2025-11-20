DPENGU Cijena danas

Trenutačna cijena DPENGU (DPENGU) danas je $ 0.003609, s promjenom od 3.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DPENGU u USD je $ 0.003609 po DPENGU.

DPENGU trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DPENGU. Tijekom posljednja 24 sata, DPENGU trgovao je između $ 0.003432 (niska) i $ 0.00369 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, DPENGU se kretao -0.28% u posljednjem satu i -12.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 35.83K.

Informacije o tržištu DPENGU (DPENGU)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 35.83K$ 35.83K $ 35.83K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.22M$ 7.22M $ 7.22M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Javni blockchain TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija DPENGU je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 35.83K. Količina u optjecaju DPENGU je --, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.22M.