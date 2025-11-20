DMCC Cijena(DMCC)
Trenutačna cijena DMCC (DMCC) danas je $ 0.01001, s promjenom od 5.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DMCC u USD je $ 0.01001 po DMCC.
DMCC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DMCC. Tijekom posljednja 24 sata, DMCC trgovao je između $ 0.00928 (niska) i $ 0.01003 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.
U kratkoročnim performansama, DMCC se kretao +0.60% u posljednjem satu i -5.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 24.29K.
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija DMCC je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.29K. Količina u optjecaju DMCC je --, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.02M.
+0.60%
+5.81%
-5.30%
-5.30%
Prati promjene cijena DMCC za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.0005496
|+5.81%
|30 dana
|$ -0.00001
|-0.10%
|60 dana
|$ -0.01454
|-59.23%
|90 dana
|$ -0.00499
|-33.27%
Danas je zabilježena promjena u DMCC od $ +0.0005496 (+5.81%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00001 (-0.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DMCC od $ -0.01454 (-59.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00499 (-33.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DMCC (DMCC)?
Pogledajte DMCC stranicu Povijest cijena sada.
U 2040. godini, cijena DMCC mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.
Spremni započeti s DMCC? Kupnja DMCC je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji DMCC. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje DMCC (DMCC) putovanje kupnje.
Posjedovanje DMCC omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene
Kupnja DMCC (DMCC) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.
Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje
Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.
DMCC is a blockchain-powered music ecosystem where creators can produce AI-generated music using DAIM, distribute it through platforms like MyTube, and engage directly with fans who can support artists by sending DMCC tokens. It enables a decentralized, creator-driven economy for music production, sharing, and reward.
Za dublje razumijevanje DMCC, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-19 17:17:31
|Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
|11-19 12:49:00
|Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
Idite na dugačke ili kratke pozicije DMCC s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje DMCC USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.
Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu DMCC uživo, obujam i trgujte izravno.
Najpopularnije kriptovalute s tržišnim podacima dostupnim na MEXC-u
Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta
Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje
Današnja najbolja pumpanja kriptovaluta
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
Iznos
1 DMCC = 0.01001 USD