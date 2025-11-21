DMCC (DMCC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u DMCC (DMCC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:57:12 (UTC+8)
USD

DMCC (DMCC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DMCC (DMCC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
$ 2.00B
$ 2.00B
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 19.18M
$ 19.18M
Povijesni maksimum:
$ 0.03283
$ 0.03283
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 0.00959
$ 0.00959

DMCC (DMCC) Informacije

DMCC is a blockchain-powered music ecosystem where creators can produce AI-generated music using DAIM, distribute it through platforms like MyTube, and engage directly with fans who can support artists by sending DMCC tokens. It enables a decentralized, creator-driven economy for music production, sharing, and reward.

Službena web stranica:
https://www.dmclab.io/
Bijela knjiga:
https://dmc-3.gitbook.io/dmc_wp
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xce629ad753a774062d389198117352c44726d105

DMCC (DMCC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike DMCC (DMCC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DMCC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DMCC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DMCC tokena, istražite DMCC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DMCC

Jeste li zainteresirani za dodavanje DMCC (DMCC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DMCC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

DMCC (DMCC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena DMCC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

DMCC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DMCC? Naša DMCC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

