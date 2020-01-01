Diamante (DIAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Diamante (DIAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Diamante (DIAM) Informacije DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions. Službena web stranica: https://www.diamante.io/ Bijela knjiga: https://diamante.gitbook.io/diamante-docs Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x1fa0f5ed24a1a2b43741e88f8fec19633e67082b Kupi DIAM odmah!

Diamante (DIAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Diamante (DIAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.60M $ 13.60M $ 13.60M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 94.72M $ 94.72M $ 94.72M Povijesni maksimum: $ 0.052 $ 0.052 $ 0.052 Povijesni minimum: $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 Trenutna cijena: $ 0.009472 $ 0.009472 $ 0.009472 Saznajte više o cijeni Diamante (DIAM)

Diamante (DIAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Diamante (DIAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DIAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DIAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DIAM tokena, istražite DIAM cijenu tokena uživo!

