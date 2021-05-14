DFYN Token (DFYN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DFYN Token (DFYN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DFYN Token (DFYN) Informacije Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Službena web stranica: https://dfyn.network/ Bijela knjiga: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023 Kupi DFYN odmah!

DFYN Token (DFYN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DFYN Token (DFYN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 550.36K $ 550.36K $ 550.36K Ukupna količina: $ 198.28M $ 198.28M $ 198.28M Količina u optjecaju: $ 171.88M $ 171.88M $ 171.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 800.50K $ 800.50K $ 800.50K Povijesni maksimum: $ 8.5005 $ 8.5005 $ 8.5005 Povijesni minimum: $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 Trenutna cijena: $ 0.003202 $ 0.003202 $ 0.003202 Saznajte više o cijeni DFYN Token (DFYN)

DFYN Token (DFYN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DFYN Token (DFYN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DFYN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DFYN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DFYN tokena, istražite DFYN cijenu tokena uživo!

