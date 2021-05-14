DFYN Token (DFYN) Tokenomika

DFYN Token (DFYN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u DFYN Token (DFYN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
DFYN Token (DFYN) Informacije

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Službena web stranica:
https://dfyn.network/
Bijela knjiga:
https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023

DFYN Token (DFYN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DFYN Token (DFYN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 550.36K
$ 550.36K
Ukupna količina:
$ 198.28M
$ 198.28M
Količina u optjecaju:
$ 171.88M
$ 171.88M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 800.50K
$ 800.50K
Povijesni maksimum:
$ 8.5005
$ 8.5005
Povijesni minimum:
$ 0.002747020679671152
$ 0.002747020679671152
Trenutna cijena:
$ 0.003202
$ 0.003202

DFYN Token (DFYN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike DFYN Token (DFYN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DFYN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DFYN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DFYN tokena, istražite DFYN cijenu tokena uživo!

