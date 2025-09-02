Više o DFYN

DFYN Token Cijena(DFYN)

1 DFYN u USD cijena uživo:

$0.003149
-1.19%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DFYN Token (DFYN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:26:23 (UTC+8)

DFYN Token (DFYN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003138
24-satna najniža cijena
$ 0.003262
24-satna najviša cijena

$ 0.003138
$ 0.003262
$ 8.35454802
$ 0.002747020679671152
-1.69%

-1.19%

+0.44%

+0.44%

DFYN Token (DFYN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003147. Tijekom protekla 24 sata, DFYNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003138 i najviše cijene $ 0.003262, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFYN je $ 8.35454802, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002747020679671152.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFYN se promijenio za -1.69% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i +0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DFYN Token (DFYN)

No.2366

$ 540.90K
$ 71.93K
$ 786.75K
171.88M
250,000,000
198,284,457
68.75%

2021-05-14 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija DFYN Token je $ 540.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.93K. Količina u optjecaju DFYN je 171.88M, s ukupnom količinom od 198284457. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 786.75K.

DFYN Token (DFYN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DFYN Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00003792-1.19%
30 dana$ +0.000376+13.56%
60 dana$ +0.000194+6.56%
90 dana$ -0.000171-5.16%
DFYN Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DFYN od $ -0.00003792 (-1.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DFYN Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000376 (+13.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DFYN Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DFYN od $ +0.000194 (+6.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DFYN Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000171 (-5.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DFYN Token (DFYN)?

Pogledajte DFYN Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je DFYN Token (DFYN)

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

DFYN Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DFYN Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DFYN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DFYN Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DFYN Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DFYN Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DFYN Token (DFYN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DFYN Token (DFYN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DFYN Token.

Provjerite DFYN Token predviđanje cijene sada!

DFYN Token (DFYN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DFYN Token (DFYN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DFYN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DFYN Token (DFYN)

Tražiš kako kupiti DFYN Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DFYN Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DFYN u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje DFYN Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DFYN Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DFYN Token

Koliko DFYN Token (DFYN) vrijedi danas?
Cijena DFYN uživo u USD je 0.003147 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DFYN u USD?
Trenutačna cijena DFYN u USD je $ 0.003147. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DFYN Token?
Tržišna kapitalizacija za DFYN je $ 540.90K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DFYN?
Količina u optjecaju za DFYN je 171.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DFYN?
DFYN je postigao ATH cijenu od 8.35454802 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DFYN?
DFYN je vidio ATL cijenu od 0.002747020679671152 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DFYN?
24-satni obujam trgovanja za DFYN je $ 71.93K USD.
Hoće li DFYN još narasti ove godine?
DFYN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DFYN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
DFYN Token (DFYN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

