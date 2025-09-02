Više o DEXTF

Memento Logotip

Memento Cijena(DEXTF)

1 DEXTF u USD cijena uživo:

$0.09943
$0.09943$0.09943
-3.43%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Memento (DEXTF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:27:53 (UTC+8)

Memento (DEXTF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.09002
$ 0.09002$ 0.09002
24-satna najniža cijena
$ 0.10393
$ 0.10393$ 0.10393
24-satna najviša cijena

$ 0.09002
$ 0.09002$ 0.09002

$ 0.10393
$ 0.10393$ 0.10393

$ 63.853741075623304
$ 63.853741075623304$ 63.853741075623304

$ 0
$ 0$ 0

+0.93%

-3.42%

-19.13%

-19.13%

Memento (DEXTF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.09944. Tijekom protekla 24 sata, DEXTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09002 i najviše cijene $ 0.10393, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEXTF je $ 63.853741075623304, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEXTF se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, -3.42% u posljednjih 24 sata i -19.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Memento (DEXTF)

No.3885

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 104.29K
$ 104.29K$ 104.29K

$ 9.94M
$ 9.94M$ 9.94M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,976,468.1665991
99,976,468.1665991 99,976,468.1665991

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Memento je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 104.29K. Količina u optjecaju DEXTF je 0.00, s ukupnom količinom od 99976468.1665991. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.94M.

Memento (DEXTF) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Memento za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0035316-3.42%
30 dana$ -0.03409-25.53%
60 dana$ -0.04217-29.78%
90 dana$ -0.05635-36.18%
Memento promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DEXTF od $ -0.0035316 (-3.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Memento 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03409 (-25.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Memento 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DEXTF od $ -0.04217 (-29.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Memento 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.05635 (-36.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Memento (DEXTF)?

Pogledajte Memento stranicu Povijest cijena sada.

Što je Memento (DEXTF)

DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.).

Memento dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Memento ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DEXTF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Memento na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Memento učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Memento Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Memento (DEXTF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Memento (DEXTF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Memento.

Provjerite Memento predviđanje cijene sada!

Memento (DEXTF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Memento (DEXTF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEXTF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Memento (DEXTF)

Tražiš kako kupiti Memento? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Memento na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DEXTF u lokalnim valutama

1 Memento(DEXTF) u VND
2,616.7636
1 Memento(DEXTF) u AUD
A$0.1511488
1 Memento(DEXTF) u GBP
0.0725912
1 Memento(DEXTF) u EUR
0.084524
1 Memento(DEXTF) u USD
$0.09944
1 Memento(DEXTF) u MYR
RM0.4196368
1 Memento(DEXTF) u TRY
4.0909616
1 Memento(DEXTF) u JPY
¥14.61768
1 Memento(DEXTF) u ARS
ARS$136.9696504
1 Memento(DEXTF) u RUB
8.0118808
1 Memento(DEXTF) u INR
8.75072
1 Memento(DEXTF) u IDR
Rp1,630.1636736
1 Memento(DEXTF) u KRW
138.688968
1 Memento(DEXTF) u PHP
5.6800128
1 Memento(DEXTF) u EGP
￡E.4.8258232
1 Memento(DEXTF) u BRL
R$0.5399592
1 Memento(DEXTF) u CAD
C$0.1362328
1 Memento(DEXTF) u BDT
12.0849432
1 Memento(DEXTF) u NGN
152.2814216
1 Memento(DEXTF) u COP
$399.3570064
1 Memento(DEXTF) u ZAR
R.1.7521328
1 Memento(DEXTF) u UAH
4.1138328
1 Memento(DEXTF) u VES
Bs14.51824
1 Memento(DEXTF) u CLP
$96.4568
1 Memento(DEXTF) u PKR
Rs28.1773184
1 Memento(DEXTF) u KZT
53.5196024
1 Memento(DEXTF) u THB
฿3.211912
1 Memento(DEXTF) u TWD
NT$3.0458472
1 Memento(DEXTF) u AED
د.إ0.3649448
1 Memento(DEXTF) u CHF
Fr0.079552
1 Memento(DEXTF) u HKD
HK$0.7746376
1 Memento(DEXTF) u AMD
֏38.0119344
1 Memento(DEXTF) u MAD
.د.م0.8929712
1 Memento(DEXTF) u MXN
$1.854556
1 Memento(DEXTF) u SAR
ريال0.3729
1 Memento(DEXTF) u PLN
0.3609672
1 Memento(DEXTF) u RON
лв0.4305752
1 Memento(DEXTF) u SEK
kr0.9337416
1 Memento(DEXTF) u BGN
лв0.1660648
1 Memento(DEXTF) u HUF
Ft33.5490672
1 Memento(DEXTF) u CZK
2.073324
1 Memento(DEXTF) u KWD
د.ك0.0303292
1 Memento(DEXTF) u ILS
0.333124
1 Memento(DEXTF) u AOA
Kz90.6465208
1 Memento(DEXTF) u BHD
.د.ب0.03748888
1 Memento(DEXTF) u BMD
$0.09944
1 Memento(DEXTF) u DKK
kr0.6334328
1 Memento(DEXTF) u HNL
L2.6013504
1 Memento(DEXTF) u MUR
4.554352
1 Memento(DEXTF) u NAD
$1.7461664
1 Memento(DEXTF) u NOK
kr0.9934056
1 Memento(DEXTF) u NZD
$0.1680536
1 Memento(DEXTF) u PAB
B/.0.09944
1 Memento(DEXTF) u PGK
K0.4206312
1 Memento(DEXTF) u QAR
ر.ق0.3619616
1 Memento(DEXTF) u RSD
дин.9.948972

Memento Resurs

Za dublje razumijevanje Memento, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Memento web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Memento

Koliko Memento (DEXTF) vrijedi danas?
Cijena DEXTF uživo u USD je 0.09944 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEXTF u USD?
Trenutačna cijena DEXTF u USD je $ 0.09944. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Memento?
Tržišna kapitalizacija za DEXTF je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEXTF?
Količina u optjecaju za DEXTF je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEXTF?
DEXTF je postigao ATH cijenu od 63.853741075623304 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEXTF?
DEXTF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEXTF?
24-satni obujam trgovanja za DEXTF je $ 104.29K USD.
Hoće li DEXTF još narasti ove godine?
DEXTF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEXTF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Memento (DEXTF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

