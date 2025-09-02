Memento (DEXTF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.09944. Tijekom protekla 24 sata, DEXTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09002 i najviše cijene $ 0.10393, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEXTF je $ 63.853741075623304, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEXTF se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, -3.42% u posljednjih 24 sata i -19.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Memento (DEXTF)
No.3885
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 104.29K
$ 104.29K$ 104.29K
$ 9.94M
$ 9.94M$ 9.94M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
99,976,468.1665991
99,976,468.1665991 99,976,468.1665991
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Memento je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 104.29K. Količina u optjecaju DEXTF je 0.00, s ukupnom količinom od 99976468.1665991. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.94M.
Memento (DEXTF) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Memento za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0035316
-3.42%
30 dana
$ -0.03409
-25.53%
60 dana
$ -0.04217
-29.78%
90 dana
$ -0.05635
-36.18%
Memento promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DEXTF od $ -0.0035316 (-3.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Memento 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03409 (-25.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Memento 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DEXTF od $ -0.04217 (-29.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Memento 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.05635 (-36.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Memento (DEXTF)?
DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.).
Memento dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Memento ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti DEXTF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Memento na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Memento učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Memento Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Memento (DEXTF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Memento (DEXTF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Memento.
Razumijevanje tokenomike Memento (DEXTF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEXTF opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Memento (DEXTF)
Tražiš kako kupiti Memento? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Memento na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.