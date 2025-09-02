Što je Memento (DEXTF)

DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.).

Memento Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Memento (DEXTF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Memento (DEXTF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Memento.

Memento (DEXTF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Memento (DEXTF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEXTF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Memento (DEXTF)

DEXTF u lokalnim valutama

Memento Resurs

Za dublje razumijevanje Memento, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Memento Koliko Memento (DEXTF) vrijedi danas? Cijena DEXTF uživo u USD je 0.09944 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DEXTF u USD? $ 0.09944 . Provjerite Trenutačna cijena DEXTF u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Memento? Tržišna kapitalizacija za DEXTF je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DEXTF? Količina u optjecaju za DEXTF je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEXTF? DEXTF je postigao ATH cijenu od 63.853741075623304 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEXTF? DEXTF je vidio ATL cijenu od 0 USD . Koliki je obujam trgovanja za DEXTF? 24-satni obujam trgovanja za DEXTF je $ 104.29K USD . Hoće li DEXTF još narasti ove godine? DEXTF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEXTF predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Memento (DEXTF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

