DevvE (DEVVE) Informacije DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets. Službena web stranica: https://www.devve.io/ Bijela knjiga: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09 Kupi DEVVE odmah!

DevvE (DEVVE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DevvE (DEVVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 40.18M $ 40.18M $ 40.18M Ukupna količina: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Količina u optjecaju: $ 93.45M $ 93.45M $ 93.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 129.00M $ 129.00M $ 129.00M Povijesni maksimum: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Povijesni minimum: $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 Trenutna cijena: $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 Saznajte više o cijeni DevvE (DEVVE)

DevvE (DEVVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DevvE (DEVVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEVVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEVVE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEVVE tokena, istražite DEVVE cijenu tokena uživo!

