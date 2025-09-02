DevvE (DEVVE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4058. Tijekom protekla 24 sata, DEVVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4013 i najviše cijene $ 0.4342, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEVVE je $ 2.138329606241538, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1363905146686964.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEVVE se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i -3.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu DevvE (DEVVE)
No.646
$ 37.92M
$ 79.08K
$ 121.74M
93.45M
300,000,000
120,000,000
31.15%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija DevvE je $ 37.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.08K. Količina u optjecaju DEVVE je 93.45M, s ukupnom količinom od 120000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.74M.
DevvE (DEVVE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena DevvE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.003765
-0.91%
30 dana
$ -0.0782
-16.16%
60 dana
$ -0.1399
-25.64%
90 dana
$ -0.0966
-19.23%
DevvE promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DEVVE od $ -0.003765 (-0.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
DevvE 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0782 (-16.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
DevvE 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DEVVE od $ -0.1399 (-25.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
DevvE 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0966 (-19.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DevvE (DEVVE)?
DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange.
Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity.
DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.
DevvE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti DEVVE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o DevvE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DevvE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
DevvE Predviđanje cijene (USD)
Koliko će DevvE (DEVVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DevvE (DEVVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DevvE.
Razumijevanje tokenomike DevvE (DEVVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEVVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti DevvE (DEVVE)
Tražiš kako kupiti DevvE? Proces je jednostavan i bez muke!
