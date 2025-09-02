Više o DEVVE

DEVVE Informacije o cijeni

DEVVE Bijela knjiga

DEVVE Službena web stranica

DEVVE Tokenomija

DEVVE Prognoza cijena

DEVVE Povijest

Vodič za kupnju DEVVE

Konverter DEVVE u fiducijarnu valutu

DEVVE Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DevvE Logotip

DevvE Cijena(DEVVE)

1 DEVVE u USD cijena uživo:

$0.4055
$0.4055$0.4055
-0.92%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DevvE (DEVVE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:26:11 (UTC+8)

DevvE (DEVVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.4013
$ 0.4013$ 0.4013
24-satna najniža cijena
$ 0.4342
$ 0.4342$ 0.4342
24-satna najviša cijena

$ 0.4013
$ 0.4013$ 0.4013

$ 0.4342
$ 0.4342$ 0.4342

$ 2.138329606241538
$ 2.138329606241538$ 2.138329606241538

$ 0.1363905146686964
$ 0.1363905146686964$ 0.1363905146686964

-0.35%

-0.91%

-3.66%

-3.66%

DevvE (DEVVE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4058. Tijekom protekla 24 sata, DEVVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4013 i najviše cijene $ 0.4342, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEVVE je $ 2.138329606241538, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1363905146686964.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEVVE se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i -3.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DevvE (DEVVE)

No.646

$ 37.92M
$ 37.92M$ 37.92M

$ 79.08K
$ 79.08K$ 79.08K

$ 121.74M
$ 121.74M$ 121.74M

93.45M
93.45M 93.45M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

31.15%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija DevvE je $ 37.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.08K. Količina u optjecaju DEVVE je 93.45M, s ukupnom količinom od 120000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.74M.

DevvE (DEVVE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DevvE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003765-0.91%
30 dana$ -0.0782-16.16%
60 dana$ -0.1399-25.64%
90 dana$ -0.0966-19.23%
DevvE promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DEVVE od $ -0.003765 (-0.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DevvE 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0782 (-16.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DevvE 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DEVVE od $ -0.1399 (-25.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DevvE 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0966 (-19.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DevvE (DEVVE)?

Pogledajte DevvE stranicu Povijest cijena sada.

Što je DevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

DevvE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DevvE ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DEVVE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DevvE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DevvE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DevvE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DevvE (DEVVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DevvE (DEVVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DevvE.

Provjerite DevvE predviđanje cijene sada!

DevvE (DEVVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DevvE (DEVVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEVVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DevvE (DEVVE)

Tražiš kako kupiti DevvE? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DevvE na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DEVVE u lokalnim valutama

1 DevvE(DEVVE) u VND
10,678.627
1 DevvE(DEVVE) u AUD
A$0.616816
1 DevvE(DEVVE) u GBP
0.296234
1 DevvE(DEVVE) u EUR
0.34493
1 DevvE(DEVVE) u USD
$0.4058
1 DevvE(DEVVE) u MYR
RM1.712476
1 DevvE(DEVVE) u TRY
16.686496
1 DevvE(DEVVE) u JPY
¥59.6526
1 DevvE(DEVVE) u ARS
ARS$558.952978
1 DevvE(DEVVE) u RUB
32.691248
1 DevvE(DEVVE) u INR
35.7104
1 DevvE(DEVVE) u IDR
Rp6,652.457952
1 DevvE(DEVVE) u KRW
565.17795
1 DevvE(DEVVE) u PHP
23.179296
1 DevvE(DEVVE) u EGP
￡E.19.693474
1 DevvE(DEVVE) u BRL
R$2.203494
1 DevvE(DEVVE) u CAD
C$0.555946
1 DevvE(DEVVE) u BDT
49.316874
1 DevvE(DEVVE) u NGN
620.48849
1 DevvE(DEVVE) u COP
$1,629.717148
1 DevvE(DEVVE) u ZAR
R.7.14208
1 DevvE(DEVVE) u UAH
16.787946
1 DevvE(DEVVE) u VES
Bs59.2468
1 DevvE(DEVVE) u CLP
$393.626
1 DevvE(DEVVE) u PKR
Rs114.987488
1 DevvE(DEVVE) u KZT
218.405618
1 DevvE(DEVVE) u THB
฿13.111398
1 DevvE(DEVVE) u TWD
NT$12.425596
1 DevvE(DEVVE) u AED
د.إ1.489286
1 DevvE(DEVVE) u CHF
Fr0.32464
1 DevvE(DEVVE) u HKD
HK$3.161182
1 DevvE(DEVVE) u AMD
֏155.121108
1 DevvE(DEVVE) u MAD
.د.م3.644084
1 DevvE(DEVVE) u MXN
$7.560054
1 DevvE(DEVVE) u SAR
ريال1.52175
1 DevvE(DEVVE) u PLN
1.473054
1 DevvE(DEVVE) u RON
лв1.757114
1 DevvE(DEVVE) u SEK
kr3.810462
1 DevvE(DEVVE) u BGN
лв0.677686
1 DevvE(DEVVE) u HUF
Ft136.953442
1 DevvE(DEVVE) u CZK
8.46093
1 DevvE(DEVVE) u KWD
د.ك0.123769
1 DevvE(DEVVE) u ILS
1.35943
1 DevvE(DEVVE) u AOA
Kz369.915106
1 DevvE(DEVVE) u BHD
.د.ب0.1525808
1 DevvE(DEVVE) u BMD
$0.4058
1 DevvE(DEVVE) u DKK
kr2.584946
1 DevvE(DEVVE) u HNL
L10.615728
1 DevvE(DEVVE) u MUR
18.58564
1 DevvE(DEVVE) u NAD
$7.125848
1 DevvE(DEVVE) u NOK
kr4.058
1 DevvE(DEVVE) u NZD
$0.685802
1 DevvE(DEVVE) u PAB
B/.0.4058
1 DevvE(DEVVE) u PGK
K1.716534
1 DevvE(DEVVE) u QAR
ر.ق1.477112
1 DevvE(DEVVE) u RSD
дин.40.612464

DevvE Resurs

Za dublje razumijevanje DevvE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DevvE web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DevvE

Koliko DevvE (DEVVE) vrijedi danas?
Cijena DEVVE uživo u USD je 0.4058 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEVVE u USD?
Trenutačna cijena DEVVE u USD je $ 0.4058. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DevvE?
Tržišna kapitalizacija za DEVVE je $ 37.92M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEVVE?
Količina u optjecaju za DEVVE je 93.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEVVE?
DEVVE je postigao ATH cijenu od 2.138329606241538 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEVVE?
DEVVE je vidio ATL cijenu od 0.1363905146686964 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEVVE?
24-satni obujam trgovanja za DEVVE je $ 79.08K USD.
Hoće li DEVVE još narasti ove godine?
DEVVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEVVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:26:11 (UTC+8)

DevvE (DEVVE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

DEVVE u USD kalkulator

Iznos

DEVVE
DEVVE
USD
USD

1 DEVVE = 0.4058 USD

Trgujte DEVVE

DEVVEUSDT
$0.4055
$0.4055$0.4055
-1.04%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine