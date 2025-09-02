Više o DERP

Derp Coin Logotip

Derp Coin Cijena(DERP)

1 DERP u USD cijena uživo:

$0.0000009954
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Derp Coin (DERP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:34:38 (UTC+8)

Derp Coin (DERP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000009954
24-satna najniža cijena
$ 0.0000010085
24-satna najviša cijena

$ 0.0000009954
$ 0.0000010085
$ 0.000009355161487443
$ 0.00000001985848212
0.00%

0.00%

-3.75%

-3.75%

Derp Coin (DERP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000009954. Tijekom protekla 24 sata, DERPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000009954 i najviše cijene $ 0.0000010085, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DERP je $ 0.000009355161487443, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000001985848212.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DERP se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -3.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Derp Coin (DERP)

No.7438

$ 0.00
$ 5.46
$ 686.83K
0.00
690,000,000,000
690,000,000,000
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Derp Coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.46. Količina u optjecaju DERP je 0.00, s ukupnom količinom od 690000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 686.83K.

Derp Coin (DERP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Derp Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.0000000538+5.71%
60 dana$ +0.000000322+47.81%
90 dana$ +0.0000002549+34.42%
Derp Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DERP od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Derp Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000000538 (+5.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Derp Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DERP od $ +0.000000322 (+47.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Derp Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000002549 (+34.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Derp Coin (DERP)?

Pogledajte Derp Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Derp Coin (DERP)

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

Derp Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Derp Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DERP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Derp Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Derp Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Derp Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Derp Coin (DERP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Derp Coin (DERP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Derp Coin.

Provjerite Derp Coin predviđanje cijene sada!

Derp Coin (DERP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Derp Coin (DERP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DERP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Derp Coin (DERP)

Tražiš kako kupiti Derp Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Derp Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DERP u lokalnim valutama

Derp Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Derp Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Derp Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Derp Coin

Koliko Derp Coin (DERP) vrijedi danas?
Cijena DERP uživo u USD je 0.0000009954 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DERP u USD?
Trenutačna cijena DERP u USD je $ 0.0000009954. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Derp Coin?
Tržišna kapitalizacija za DERP je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DERP?
Količina u optjecaju za DERP je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DERP?
DERP je postigao ATH cijenu od 0.000009355161487443 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DERP?
DERP je vidio ATL cijenu od 0.00000001985848212 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DERP?
24-satni obujam trgovanja za DERP je $ 5.46 USD.
Hoće li DERP još narasti ove godine?
DERP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DERP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
