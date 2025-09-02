Što je Derp Coin (DERP)

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

Derp Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Derp Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Derp Coin (DERP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Derp Coin (DERP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DERP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Derp Coin Koliko Derp Coin (DERP) vrijedi danas? Cijena DERP uživo u USD je 0.0000009954 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DERP u USD? $ 0.0000009954 . Provjerite Trenutačna cijena DERP u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Derp Coin? Tržišna kapitalizacija za DERP je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DERP? Količina u optjecaju za DERP je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DERP? DERP je postigao ATH cijenu od 0.000009355161487443 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DERP? DERP je vidio ATL cijenu od 0.00000001985848212 USD . Koliki je obujam trgovanja za DERP? 24-satni obujam trgovanja za DERP je $ 5.46 USD . Hoće li DERP još narasti ove godine? DERP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DERP predviđanje cijene za detaljniju analizu.

