Derp Coin (DERP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Derp Coin (DERP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Derp Coin (DERP) Informacije

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

Službena web stranica:
https://www.derp.gay/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x878fCC2bdccCFf8c56812607b9a58F29b274C4f0

Derp Coin (DERP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Derp Coin (DERP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 690.00B
$ 690.00B$ 690.00B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 743.41K
$ 743.41K$ 743.41K
Povijesni maksimum:
$ 0.0000111111
$ 0.0000111111$ 0.0000111111
Povijesni minimum:
$ 0.00000001985848212
$ 0.00000001985848212$ 0.00000001985848212
Trenutna cijena:
$ 0.0000010774
$ 0.0000010774$ 0.0000010774

Derp Coin (DERP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Derp Coin (DERP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DERP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DERP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DERP tokena, istražite DERP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DERP

Jeste li zainteresirani za dodavanje Derp Coin (DERP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DERP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Derp Coin (DERP) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena DERP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

DERP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DERP? Naša DERP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.