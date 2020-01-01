Derp Coin (DERP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Derp Coin (DERP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Derp Coin (DERP) Informacije DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor. Službena web stranica: https://www.derp.gay/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x878fCC2bdccCFf8c56812607b9a58F29b274C4f0 Kupi DERP odmah!

Derp Coin (DERP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Derp Coin (DERP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 743.41K $ 743.41K $ 743.41K Povijesni maksimum: $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 Povijesni minimum: $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 Trenutna cijena: $ 0.0000010774 $ 0.0000010774 $ 0.0000010774 Saznajte više o cijeni Derp Coin (DERP)

Derp Coin (DERP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Derp Coin (DERP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DERP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DERP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DERP tokena, istražite DERP cijenu tokena uživo!

