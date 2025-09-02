Više o DEEP

DeepBook Logotip

DeepBook Cijena(DEEP)

1 DEEP u USD cijena uživo:

$0.130589
$0.130589$0.130589
+1.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DeepBook (DEEP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:46:50 (UTC+8)

DeepBook (DEEP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.122293
$ 0.122293$ 0.122293
24-satna najniža cijena
$ 0.136932
$ 0.136932$ 0.136932
24-satna najviša cijena

$ 0.122293
$ 0.122293$ 0.122293

$ 0.136932
$ 0.136932$ 0.136932

$ 0.34355096308425953
$ 0.34355096308425953$ 0.34355096308425953

$ 0.010748527064621403
$ 0.010748527064621403$ 0.010748527064621403

+2.07%

+1.12%

-4.23%

-4.23%

DeepBook (DEEP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.130573. Tijekom protekla 24 sata, DEEPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.122293 i najviše cijene $ 0.136932, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEEP je $ 0.34355096308425953, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.010748527064621403.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEEP se promijenio za +2.07% u posljednjih sat vremena, +1.12% u posljednjih 24 sata i -4.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeepBook (DEEP)

No.120

$ 447.87M
$ 447.87M$ 447.87M

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

$ 1.31B
$ 1.31B$ 1.31B

3.43B
3.43B 3.43B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

34.30%

0.01%

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeepBook je $ 447.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.51M. Količina u optjecaju DEEP je 3.43B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.31B.

DeepBook (DEEP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DeepBook za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0014464+1.12%
30 dana$ -0.000813-0.62%
60 dana$ -0.018728-12.55%
90 dana$ -0.019793-13.17%
DeepBook promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DEEP od $ +0.0014464 (+1.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DeepBook 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000813 (-0.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DeepBook 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DEEP od $ -0.018728 (-12.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DeepBook 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.019793 (-13.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DeepBook (DEEP)?

Pogledajte DeepBook stranicu Povijest cijena sada.

Što je DeepBook (DEEP)

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

DeepBook dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DeepBook ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DEEP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DeepBook na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DeepBook učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DeepBook Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeepBook (DEEP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeepBook (DEEP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeepBook.

Provjerite DeepBook predviđanje cijene sada!

DeepBook (DEEP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeepBook (DEEP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEEP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DeepBook (DEEP)

Tražiš kako kupiti DeepBook? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DeepBook na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DEEP u lokalnim valutama

1 DeepBook(DEEP) u VND
3,436.028495
1 DeepBook(DEEP) u AUD
A$0.19847096
1 DeepBook(DEEP) u GBP
0.09531829
1 DeepBook(DEEP) u EUR
0.11098705
1 DeepBook(DEEP) u USD
$0.130573
1 DeepBook(DEEP) u MYR
RM0.55101806
1 DeepBook(DEEP) u TRY
5.37307895
1 DeepBook(DEEP) u JPY
¥19.194231
1 DeepBook(DEEP) u ARS
ARS$179.85255593
1 DeepBook(DEEP) u RUB
10.52026661
1 DeepBook(DEEP) u INR
11.5034813
1 DeepBook(DEEP) u IDR
Rp2,140.54064112
1 DeepBook(DEEP) u KRW
181.85554575
1 DeepBook(DEEP) u PHP
7.46485841
1 DeepBook(DEEP) u EGP
￡E.6.33670769
1 DeepBook(DEEP) u BRL
R$0.71031712
1 DeepBook(DEEP) u CAD
C$0.17888501
1 DeepBook(DEEP) u BDT
15.89726275
1 DeepBook(DEEP) u NGN
199.95818647
1 DeepBook(DEEP) u COP
$524.38900238
1 DeepBook(DEEP) u ZAR
R.2.29677907
1 DeepBook(DEEP) u UAH
5.41225085
1 DeepBook(DEEP) u VES
Bs19.063658
1 DeepBook(DEEP) u CLP
$126.394664
1 DeepBook(DEEP) u PKR
Rs37.06184032
1 DeepBook(DEEP) u KZT
70.42715901
1 DeepBook(DEEP) u THB
฿4.21489644
1 DeepBook(DEEP) u TWD
NT$4.00075672
1 DeepBook(DEEP) u AED
د.إ0.47920291
1 DeepBook(DEEP) u CHF
Fr0.1044584
1 DeepBook(DEEP) u HKD
HK$1.0184694
1 DeepBook(DEEP) u AMD
֏49.95070115
1 DeepBook(DEEP) u MAD
.د.م1.175157
1 DeepBook(DEEP) u MXN
$2.43518645
1 DeepBook(DEEP) u SAR
ريال0.48964875
1 DeepBook(DEEP) u PLN
0.47528572
1 DeepBook(DEEP) u RON
лв0.56538109
1 DeepBook(DEEP) u SEK
kr1.22608047
1 DeepBook(DEEP) u BGN
лв0.21805691
1 DeepBook(DEEP) u HUF
Ft44.09711356
1 DeepBook(DEEP) u CZK
2.72375278
1 DeepBook(DEEP) u KWD
د.ك0.039824765
1 DeepBook(DEEP) u ILS
0.43741955
1 DeepBook(DEEP) u AOA
Kz119.02642961
1 DeepBook(DEEP) u BHD
.د.ب0.049226021
1 DeepBook(DEEP) u BMD
$0.130573
1 DeepBook(DEEP) u DKK
kr0.83175001
1 DeepBook(DEEP) u HNL
L3.42231833
1 DeepBook(DEEP) u MUR
5.9802434
1 DeepBook(DEEP) u NAD
$2.2980848
1 DeepBook(DEEP) u NOK
kr1.30442427
1 DeepBook(DEEP) u NZD
$0.22066837
1 DeepBook(DEEP) u PAB
B/.0.130573
1 DeepBook(DEEP) u PGK
K0.55232379
1 DeepBook(DEEP) u QAR
ر.ق0.47659145
1 DeepBook(DEEP) u RSD
дин.13.0703573

DeepBook Resurs

Za dublje razumijevanje DeepBook, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DeepBook web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeepBook

Koliko DeepBook (DEEP) vrijedi danas?
Cijena DEEP uživo u USD je 0.130573 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEEP u USD?
Trenutačna cijena DEEP u USD je $ 0.130573. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeepBook?
Tržišna kapitalizacija za DEEP je $ 447.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEEP?
Količina u optjecaju za DEEP je 3.43B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEEP?
DEEP je postigao ATH cijenu od 0.34355096308425953 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEEP?
DEEP je vidio ATL cijenu od 0.010748527064621403 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEEP?
24-satni obujam trgovanja za DEEP je $ 2.51M USD.
Hoće li DEEP još narasti ove godine?
DEEP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEEP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:46:50 (UTC+8)

DeepBook (DEEP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

