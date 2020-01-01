Dogechain (DC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dogechain (DC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dogechain (DC) Informacije Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon! Službena web stranica: https://dogechain.dog/ Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180 Kupi DC odmah!

Dogechain (DC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dogechain (DC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Ukupna količina: $ 169.58B $ 169.58B $ 169.58B Količina u optjecaju: $ 57.84B $ 57.84B $ 57.84B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Povijesni maksimum: $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 Povijesni minimum: $ 0.00002907683172579 $ 0.00002907683172579 $ 0.00002907683172579 Trenutna cijena: $ 0.00003046 $ 0.00003046 $ 0.00003046 Saznajte više o cijeni Dogechain (DC)

Dogechain (DC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dogechain (DC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DC tokena, istražite DC cijenu tokena uživo!

