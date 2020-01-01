Radiant (RDNT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Radiant (RDNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Radiant (RDNT) Informacije Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions. Službena web stranica: https://radiant.capital/ Bijela knjiga: https://docs.radiant.capital/radiant/ Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 Kupi RDNT odmah!

Radiant (RDNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Radiant (RDNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 25.84M $ 25.84M $ 25.84M Ukupna količina: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Količina u optjecaju: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Povijesni maksimum: $ 0.52 $ 0.52 $ 0.52 Povijesni minimum: $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 Trenutna cijena: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Saznajte više o cijeni Radiant (RDNT)

Radiant (RDNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Radiant (RDNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RDNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RDNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RDNT tokena, istražite RDNT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RDNT Jeste li zainteresirani za dodavanje Radiant (RDNT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RDNT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati RDNT na MEXC-u odmah!

Radiant (RDNT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RDNT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RDNT povijest cijena odmah!

RDNT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RDNT? Naša RDNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RDNT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!