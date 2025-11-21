Cypher (CYPR) Tokenomika

Cypher (CYPR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Cypher (CYPR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:15:45 (UTC+8)
Cypher (CYPR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cypher (CYPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 94.83M
$ 94.83M$ 94.83M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 59.81M
$ 59.81M$ 59.81M
Povijesni maksimum:
$ 0.315
$ 0.315$ 0.315
Povijesni minimum:
$ 0.028705042947441254
$ 0.028705042947441254$ 0.028705042947441254
Trenutna cijena:
$ 0.05981
$ 0.05981$ 0.05981

Cypher (CYPR) Informacije

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Službena web stranica:
https://cypherhq.io/cypr/
Bijela knjiga:
https://public.cypherd.io/CypherWhitePaper.pdf
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xd262a4c7108c8139b2b189758e8d17c3dfc91a38

Cypher (CYPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Cypher (CYPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CYPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CYPR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CYPR tokena, istražite CYPR cijenu tokena uživo!

