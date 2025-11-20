Cypher Cijena danas

Trenutačna cijena Cypher (CYPR) danas je $ 0.06402, s promjenom od 10.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CYPR u USD je $ 0.06402 po CYPR.

Cypher trenutačno je na #1268 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6.07M, s količinom u optjecaju od 94.83M CYPR. Tijekom posljednja 24 sata, CYPR trgovao je između $ 0.05944 (niska) i $ 0.0834 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.4680578929249782, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.028705042947441254.

U kratkoročnim performansama, CYPR se kretao +0.40% u posljednjem satu i -42.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 106.75K.

Informacije o tržištu Cypher (CYPR)

Poredak No.1268 Tržišna kapitalizacija $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M Obujam (24 sata) $ 106.75K$ 106.75K $ 106.75K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.02M$ 64.02M $ 64.02M Količina u optjecaju 94.83M 94.83M 94.83M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 9.48% Javni blockchain BASE

