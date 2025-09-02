Što je Cortex (CTXC)

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Cortex (CTXC) Tokenomika

Kako kupiti Cortex (CTXC)

Cortex Resurs

Za dublje razumijevanje Cortex, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cortex Koliko Cortex (CTXC) vrijedi danas? Cijena CTXC uživo u USD je 0.06497 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena CTXC u USD? $ 0.06497 . Kolika je tržišna kapitalizacija Cortex? Tržišna kapitalizacija za CTXC je $ 15.08M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za CTXC? Količina u optjecaju za CTXC je 232.15M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CTXC? CTXC je postigao ATH cijenu od 2.4102001190185547 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CTXC? CTXC je vidio ATL cijenu od 0.0341331368292 USD . Koliki je obujam trgovanja za CTXC? 24-satni obujam trgovanja za CTXC je $ 59.55K USD .

Cortex (CTXC) Važna ažuriranja industrije

