Cortex (CTXC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cortex (CTXC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cortex (CTXC) Informacije Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps. Službena web stranica: http://www.cortexlabs.ai/ Bijela knjiga: https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en Istraživač blokova: https://cerebro.cortexlabs.ai/ Kupi CTXC odmah!

Cortex (CTXC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cortex (CTXC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.65M $ 15.65M $ 15.65M Ukupna količina: $ 299.79M $ 299.79M $ 299.79M Količina u optjecaju: $ 232.22M $ 232.22M $ 232.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.21M $ 20.21M $ 20.21M Povijesni maksimum: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Povijesni minimum: $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 Trenutna cijena: $ 0.06741 $ 0.06741 $ 0.06741 Saznajte više o cijeni Cortex (CTXC)

Cortex (CTXC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cortex (CTXC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CTXC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CTXC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CTXC tokena, istražite CTXC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CTXC Jeste li zainteresirani za dodavanje Cortex (CTXC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CTXC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CTXC na MEXC-u odmah!

Cortex (CTXC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CTXC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CTXC povijest cijena odmah!

CTXC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CTXC? Naša CTXC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CTXC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!