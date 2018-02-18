CTXC

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

PoredakNo.994

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.01%

Količina u optjecaju232,459,371.65625

Maksimalna količina299,792,458

Ukupna količina299,792,458

Stopa optjecaja0.7754%

Datum izdavanja2018-02-18 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.4102001190185547,2018-04-30

Najniža cijena0.0341331368292,2020-03-16

Javni blockchain

