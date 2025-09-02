Više o CTF

CryptoTradingFund Logotip

CryptoTradingFund Cijena(CTF)

1 CTF u USD cijena uživo:

$0.219
$0.219$0.219
-0.99%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CryptoTradingFund (CTF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:33:03 (UTC+8)

CryptoTradingFund (CTF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2162
$ 0.2162$ 0.2162
24-satna najniža cijena
$ 0.255
$ 0.255$ 0.255
24-satna najviša cijena

$ 0.2162
$ 0.2162$ 0.2162

$ 0.255
$ 0.255$ 0.255

$ 2.41153717499516
$ 2.41153717499516$ 2.41153717499516

$ 0.000555272760428229
$ 0.000555272760428229$ 0.000555272760428229

0.00%

-0.99%

-27.00%

-27.00%

CryptoTradingFund (CTF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.219. Tijekom protekla 24 sata, CTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2162 i najviše cijene $ 0.255, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTF je $ 2.41153717499516, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000555272760428229.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTF se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i -27.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CryptoTradingFund (CTF)

No.2060

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 6.26K
$ 6.26K$ 6.26K

$ 26.26M
$ 26.26M$ 26.26M

4.73M
4.73M 4.73M

119,899,970.34530535
119,899,970.34530535 119,899,970.34530535

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija CryptoTradingFund je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.26K. Količina u optjecaju CTF je 4.73M, s ukupnom količinom od 119899970.34530535. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.26M.

CryptoTradingFund (CTF) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena CryptoTradingFund za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00219-0.99%
30 dana$ -0.0811-27.03%
60 dana$ -0.0821-27.27%
90 dana$ -0.215-49.54%
CryptoTradingFund promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CTF od $ -0.00219 (-0.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

CryptoTradingFund 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0811 (-27.03%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

CryptoTradingFund 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CTF od $ -0.0821 (-27.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

CryptoTradingFund 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.215 (-49.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CryptoTradingFund (CTF)?

Pogledajte CryptoTradingFund stranicu Povijest cijena sada.

Što je CryptoTradingFund (CTF)

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

CryptoTradingFund dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CryptoTradingFund ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CTF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CryptoTradingFund na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CryptoTradingFund učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

CryptoTradingFund Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CryptoTradingFund (CTF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CryptoTradingFund (CTF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CryptoTradingFund.

Provjerite CryptoTradingFund predviđanje cijene sada!

CryptoTradingFund (CTF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CryptoTradingFund (CTF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti CryptoTradingFund (CTF)

Tražiš kako kupiti CryptoTradingFund? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CryptoTradingFund na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CTF u lokalnim valutama

1 CryptoTradingFund(CTF) u VND
5,762.985
1 CryptoTradingFund(CTF) u AUD
A$0.33288
1 CryptoTradingFund(CTF) u GBP
0.15987
1 CryptoTradingFund(CTF) u EUR
0.18615
1 CryptoTradingFund(CTF) u USD
$0.219
1 CryptoTradingFund(CTF) u MYR
RM0.92418
1 CryptoTradingFund(CTF) u TRY
9.01185
1 CryptoTradingFund(CTF) u JPY
¥32.193
1 CryptoTradingFund(CTF) u ARS
ARS$301.65279
1 CryptoTradingFund(CTF) u RUB
17.64702
1 CryptoTradingFund(CTF) u INR
19.27638
1 CryptoTradingFund(CTF) u IDR
Rp3,590.16336
1 CryptoTradingFund(CTF) u KRW
305.01225
1 CryptoTradingFund(CTF) u PHP
12.51147
1 CryptoTradingFund(CTF) u EGP
￡E.10.62807
1 CryptoTradingFund(CTF) u BRL
R$1.18917
1 CryptoTradingFund(CTF) u CAD
C$0.30003
1 CryptoTradingFund(CTF) u BDT
26.61507
1 CryptoTradingFund(CTF) u NGN
335.37441
1 CryptoTradingFund(CTF) u COP
$879.51714
1 CryptoTradingFund(CTF) u ZAR
R.3.8544
1 CryptoTradingFund(CTF) u UAH
9.06003
1 CryptoTradingFund(CTF) u VES
Bs31.974
1 CryptoTradingFund(CTF) u CLP
$212.43
1 CryptoTradingFund(CTF) u PKR
Rs62.05584
1 CryptoTradingFund(CTF) u KZT
117.86799
1 CryptoTradingFund(CTF) u THB
฿7.07151
1 CryptoTradingFund(CTF) u TWD
NT$6.70797
1 CryptoTradingFund(CTF) u AED
د.إ0.80373
1 CryptoTradingFund(CTF) u CHF
Fr0.1752
1 CryptoTradingFund(CTF) u HKD
HK$1.70601
1 CryptoTradingFund(CTF) u AMD
֏83.71494
1 CryptoTradingFund(CTF) u MAD
.د.م1.96662
1 CryptoTradingFund(CTF) u MXN
$4.08435
1 CryptoTradingFund(CTF) u SAR
ريال0.82125
1 CryptoTradingFund(CTF) u PLN
0.79716
1 CryptoTradingFund(CTF) u RON
лв0.94827
1 CryptoTradingFund(CTF) u SEK
kr2.05641
1 CryptoTradingFund(CTF) u BGN
лв0.36573
1 CryptoTradingFund(CTF) u HUF
Ft73.91031
1 CryptoTradingFund(CTF) u CZK
4.56834
1 CryptoTradingFund(CTF) u KWD
د.ك0.066795
1 CryptoTradingFund(CTF) u ILS
0.73365
1 CryptoTradingFund(CTF) u AOA
Kz199.63383
1 CryptoTradingFund(CTF) u BHD
.د.ب0.082344
1 CryptoTradingFund(CTF) u BMD
$0.219
1 CryptoTradingFund(CTF) u DKK
kr1.39503
1 CryptoTradingFund(CTF) u HNL
L5.72904
1 CryptoTradingFund(CTF) u MUR
10.0302
1 CryptoTradingFund(CTF) u NAD
$3.84564
1 CryptoTradingFund(CTF) u NOK
kr2.18781
1 CryptoTradingFund(CTF) u NZD
$0.37011
1 CryptoTradingFund(CTF) u PAB
B/.0.219
1 CryptoTradingFund(CTF) u PGK
K0.92637
1 CryptoTradingFund(CTF) u QAR
ر.ق0.79716
1 CryptoTradingFund(CTF) u RSD
дин.21.91533

CryptoTradingFund Resurs

Za dublje razumijevanje CryptoTradingFund, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena CryptoTradingFund web-stranica
Blokiraj pretraživač

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:33:03 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

