CTF

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

ImeCTF

PoredakNo.2196

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.01%

Količina u optjecaju4,727,229.53326105

Maksimalna količina0

Ukupna količina119,899,970.07145596

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.41153717499516,2024-04-20

Najniža cijena0.000555272760428229,2023-12-23

Javni blockchainMATIC

UvodA community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...