CROSS Cijena danas

Trenutačna cijena CROSS (CROSS) danas je $ 0.1168, s promjenom od 2.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CROSS u USD je $ 0.1168 po CROSS.

CROSS trenutačno je na #453 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39.15M, s količinom u optjecaju od 335.22M CROSS. Tijekom posljednja 24 sata, CROSS trgovao je između $ 0.1118 (niska) i $ 0.12549 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.4431755260236053, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.04656997751656906.

U kratkoročnim performansama, CROSS se kretao -0.35% u posljednjem satu i +10.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 134.40K.

Informacije o tržištu CROSS (CROSS)

Poredak No.453 Tržišna kapitalizacija $ 39.15M$ 39.15M $ 39.15M Obujam (24 sata) $ 134.40K$ 134.40K $ 134.40K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 116.80M$ 116.80M $ 116.80M Količina u optjecaju 335.22M 335.22M 335.22M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 33.52% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija CROSS je $ 39.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 134.40K. Količina u optjecaju CROSS je 335.22M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.80M.