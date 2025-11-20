Cosplay Token Cijena danas

Trenutačna cijena Cosplay Token (COT) danas je $ 0.0018, s promjenom od 2.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COT u USD je $ 0.0018 po COT.

Cosplay Token trenutačno je na #2250 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 709.85K, s količinom u optjecaju od 394.36M COT. Tijekom posljednja 24 sata, COT trgovao je između $ 0.001729 (niska) i $ 0.001935 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.20071997640034067, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.001063216445440777.

U kratkoročnim performansama, COT se kretao -0.45% u posljednjem satu i -5.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 16.50K.

Informacije o tržištu Cosplay Token (COT)

Poredak No.2250 Tržišna kapitalizacija $ 709.85K$ 709.85K $ 709.85K Obujam (24 sata) $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Količina u optjecaju 394.36M 394.36M 394.36M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 39.43% Javni blockchain ETH

