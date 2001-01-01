GUNZ (GUN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GUNZ (GUN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GUNZ (GUN) Informacije GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development. Službena web stranica: https://gunbygunz.com/ Bijela knjiga: http://www.gunbygunz.com/whitepaper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/3jUf2RTyXp867piSB2dt8uUcNiLDW58asjGtXkRAkBbe Kupi GUN odmah!

GUNZ (GUN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GUNZ (GUN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.15M $ 24.15M $ 24.15M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 215.40M $ 215.40M $ 215.40M Povijesni maksimum: $ 0.2001 $ 0.2001 $ 0.2001 Povijesni minimum: $ 0.020542339559698804 $ 0.020542339559698804 $ 0.020542339559698804 Trenutna cijena: $ 0.02154 $ 0.02154 $ 0.02154 Saznajte više o cijeni GUNZ (GUN)

GUNZ (GUN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GUNZ (GUN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GUN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GUN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GUN tokena, istražite GUN cijenu tokena uživo!

