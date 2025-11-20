Whalebit Cijena danas

Trenutačna cijena Whalebit (CES) danas je $ 1.427, s promjenom od 5.86% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CES u USD je $ 1.427 po CES.

Whalebit trenutačno je na #3842 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 CES. Tijekom posljednja 24 sata, CES trgovao je između $ 1.29 (niska) i $ 1.75 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 11.68679398493145, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.08422316231675472.

U kratkoročnim performansama, CES se kretao +2.88% u posljednjem satu i +5.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 349.40K.

Informacije o tržištu Whalebit (CES)

Poredak No.3842 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 349.40K$ 349.40K $ 349.40K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 602.73M$ 602.73M $ 602.73M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Ukupna količina 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Whalebit je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 349.40K. Količina u optjecaju CES je 0.00, s ukupnom količinom od 422375579.421211. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 602.73M.