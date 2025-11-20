Ibiza Final Boss Cijena danas

Trenutačna cijena Ibiza Final Boss (BOSS) danas je $ 0.0001935, s promjenom od 1.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOSS u USD je $ 0.0001935 po BOSS.

Ibiza Final Boss trenutačno je na #2850 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 180.02K, s količinom u optjecaju od 930.34M BOSS. Tijekom posljednja 24 sata, BOSS trgovao je između $ 0.0001657 (niska) i $ 0.0002036 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04818861394228114, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000144421986350166.

U kratkoročnim performansama, BOSS se kretao -0.77% u posljednjem satu i -7.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.16K.

Informacije o tržištu Ibiza Final Boss (BOSS)

Poredak No.2850 Tržišna kapitalizacija $ 180.02K$ 180.02K $ 180.02K Obujam (24 sata) $ 54.16K$ 54.16K $ 54.16K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 180.03K$ 180.03K $ 180.03K Količina u optjecaju 930.34M 930.34M 930.34M Maksimalna količina 930,382,708.578407 930,382,708.578407 930,382,708.578407 Ukupna količina 930,344,543.305626 930,344,543.305626 930,344,543.305626 Stopa optjecaja 99.99% Javni blockchain SOL

