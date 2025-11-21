Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomika

Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Ibiza Final Boss (BOSS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:55:21 (UTC+8)
USD

Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ibiza Final Boss (BOSS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 184.86K
Ukupna količina:
$ 930.34M
Količina u optjecaju:
$ 930.34M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 184.87K
Povijesni maksimum:
$ 0.04801
Povijesni minimum:
$ 0.000144421986350166
Trenutna cijena:
$ 0.0001987
Ibiza Final Boss (BOSS) Informacije

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Službena web stranica:
https://ibizafinalboss.vip/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/GUy9Tu8YtvvHoL3DcXLJxXvEN8PqEus6mWQUEchcbonk

Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Ibiza Final Boss (BOSS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BOSS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BOSS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BOSS tokena, istražite BOSS cijenu tokena uživo!

