Bancor Cijena(BNT)

1 BNT u USD cijena uživo:

$0.7244
$0.7244$0.7244
-1.68%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bancor (BNT)
Bancor (BNT) Informacije o cijeni (USD)

-3.78%

Bancor (BNT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.7244. Tijekom protekla 24 sata, BNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.7205 i najviše cijene $ 0.7665, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNT je $ 23.731000900268555, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.117415463258.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNT se promijenio za -1.75% u posljednjih sat vremena, -1.68% u posljednjih 24 sata i -3.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bancor (BNT)

$ 83.44M
$ 83.44M$ 83.44M

$ 179.94K
$ 179.94K$ 179.94K

$ 83.44M
$ 83.44M$ 83.44M

115.19M
115.19M 115.19M

115,188,101.74069732
115,188,101.74069732 115,188,101.74069732

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bancor je $ 83.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 179.94K. Količina u optjecaju BNT je 115.19M, s ukupnom količinom od 115188101.74069732. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.44M.

Bancor (BNT) Povijest cijena USD

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.012378-1.68%
30 dana$ +0.0426+6.24%
60 dana$ +0.1016+16.31%
90 dana$ +0.0657+9.97%
Bancor promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BNT od $ -0.012378 (-1.68%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bancor 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0426 (+6.24%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bancor 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BNT od $ +0.1016 (+16.31%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bancor 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0657 (+9.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bancor (BNT)?

Pogledajte Bancor stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bancor (BNT)

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

Bancor dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bancor ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Bancor Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bancor (BNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bancor (BNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bancor.

Provjerite Bancor predviđanje cijene sada!

Bancor (BNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bancor (BNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bancor (BNT)

Tražiš kako kupiti Bancor? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bancor na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bancor

Koliko Bancor (BNT) vrijedi danas?
Cijena BNT uživo u USD je 0.7244 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BNT u USD?
Trenutačna cijena BNT u USD je $ 0.7244. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bancor?
Tržišna kapitalizacija za BNT je $ 83.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BNT?
Količina u optjecaju za BNT je 115.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BNT?
BNT je postigao ATH cijenu od 23.731000900268555 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BNT?
BNT je vidio ATL cijenu od 0.117415463258 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BNT?
24-satni obujam trgovanja za BNT je $ 179.94K USD.
Hoće li BNT još narasti ove godine?
BNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bancor (BNT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
