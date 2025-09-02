Bancor (BNT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.7244. Tijekom protekla 24 sata, BNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.7205 i najviše cijene $ 0.7665, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNT je $ 23.731000900268555, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.117415463258.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNT se promijenio za -1.75% u posljednjih sat vremena, -1.68% u posljednjih 24 sata i -3.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Bancor (BNT)
No.402
$ 83.44M
$ 83.44M$ 83.44M
$ 179.94K
$ 179.94K$ 179.94K
$ 83.44M
$ 83.44M$ 83.44M
115.19M
115.19M 115.19M
115,188,101.74069732
115,188,101.74069732 115,188,101.74069732
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bancor je $ 83.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 179.94K. Količina u optjecaju BNT je 115.19M, s ukupnom količinom od 115188101.74069732. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.44M.
Bancor (BNT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Bancor za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.012378
-1.68%
30 dana
$ +0.0426
+6.24%
60 dana
$ +0.1016
+16.31%
90 dana
$ +0.0657
+9.97%
Bancor promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BNT od $ -0.012378 (-1.68%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Bancor 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0426 (+6.24%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Bancor 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BNT od $ +0.1016 (+16.31%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Bancor 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0657 (+9.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.
Bancor dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bancor ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BNT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Bancor na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bancor učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Bancor Predviđanje cijene (USD)
Razumijevanje tokenomike Bancor (BNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Bancor (BNT)
Tražiš kako kupiti Bancor? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bancor na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
