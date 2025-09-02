Više o BICITY

BICITY AI PROJECTS Cijena(BICITY)

1 BICITY u USD cijena uživo:

$0.0003684
$0.0003684
+0.32%1D
Grafikon aktualnih cijena BICITY AI PROJECTS (BICITY)
BICITY AI PROJECTS (BICITY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003646
$ 0.0003646
24-satna najniža cijena
$ 0.0003714
$ 0.0003714
24-satna najviša cijena

$ 0.0003646
$ 0.0003646

$ 0.0003714
$ 0.0003714

$ 0.9658122894174352
$ 0.9658122894174352

$ 0.000365535886689416
$ 0.000365535886689416

+0.29%

+0.32%

-0.81%

-0.81%

BICITY AI PROJECTS (BICITY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003685. Tijekom protekla 24 sata, BICITYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003646 i najviše cijene $ 0.0003714, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BICITY je $ 0.9658122894174352, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000365535886689416.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BICITY se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, +0.32% u posljednjih 24 sata i -0.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BICITY AI PROJECTS (BICITY)

$ 1.54M
$ 1.54M

$ 31.81K
$ 31.81K

$ 3.69M
$ 3.69M

4.17B
4.17B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

41.72%

Trenutačna tržišna kapitalizacija BICITY AI PROJECTS je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 31.81K. Količina u optjecaju BICITY je 4.17B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.69M.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BICITY AI PROJECTS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000001175+0.32%
30 dana$ -0.0000245-6.24%
60 dana$ -0.0000255-6.48%
90 dana$ -0.0002225-37.65%
BICITY AI PROJECTS promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BICITY od $ +0.000001175 (+0.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BICITY AI PROJECTS 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000245 (-6.24%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BICITY AI PROJECTS 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BICITY od $ -0.0000255 (-6.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BICITY AI PROJECTS 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002225 (-37.65%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BICITY AI PROJECTS (BICITY)?

Pogledajte BICITY AI PROJECTS stranicu Povijest cijena sada.

Što je BICITY AI PROJECTS (BICITY)

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

BICITY AI PROJECTS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BICITY AI PROJECTS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BICITY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BICITY AI PROJECTS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BICITY AI PROJECTS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BICITY AI PROJECTS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BICITY AI PROJECTS (BICITY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BICITY AI PROJECTS (BICITY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BICITY AI PROJECTS.

Provjerite BICITY AI PROJECTS predviđanje cijene sada!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BICITY AI PROJECTS (BICITY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BICITY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Tražiš kako kupiti BICITY AI PROJECTS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BICITY AI PROJECTS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BICITY u lokalnim valutama

1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u VND
9.6970775
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u AUD
A$0.00056012
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u GBP
0.000269005
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u EUR
0.000313225
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u USD
$0.0003685
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u MYR
RM0.00155507
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u TRY
0.015156405
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u JPY
¥0.0541695
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u ARS
ARS$0.507575585
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u RUB
0.02968636
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u INR
0.032424315
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u IDR
Rp6.04098264
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u KRW
0.513228375
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u PHP
0.02103398
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u EGP
￡E.0.017883305
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u BRL
R$0.002000955
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u CAD
C$0.000504845
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u BDT
0.044783805
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u NGN
0.564317215
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u COP
$1.47991811
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u ZAR
R.0.006489285
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u UAH
0.015244845
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u VES
Bs0.053801
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u CLP
$0.3563395
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u PKR
Rs0.10441816
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u KZT
0.198330385
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u THB
฿0.011906235
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u TWD
NT$0.01128347
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u AED
د.إ0.001352395
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u CHF
Fr0.0002948
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u HKD
HK$0.002870615
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u AMD
֏0.14070067
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u MAD
.د.م0.00330913
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u MXN
$0.00686884
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u SAR
ريال0.001381875
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u PLN
0.001337655
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u RON
лв0.001595605
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u SEK
kr0.003460215
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u BGN
лв0.00061171
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u HUF
Ft0.124365065
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u CZK
0.007683225
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u KWD
د.ك0.0001123925
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u ILS
0.001234475
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u AOA
Kz0.335913545
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u BHD
.د.ب0.000138556
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u BMD
$0.0003685
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u DKK
kr0.002347345
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u HNL
L0.00963996
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u MUR
0.0168773
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u NAD
$0.00647086
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u NOK
kr0.003681315
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u NZD
$0.000622765
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u PAB
B/.0.0003685
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u PGK
K0.001558755
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u QAR
ر.ق0.00134134
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) u RSD
дин.0.036861055

Za dublje razumijevanje BICITY AI PROJECTS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BICITY AI PROJECTS web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BICITY AI PROJECTS

Koliko BICITY AI PROJECTS (BICITY) vrijedi danas?
Cijena BICITY uživo u USD je 0.0003685 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BICITY u USD?
Trenutačna cijena BICITY u USD je $ 0.0003685. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BICITY AI PROJECTS?
Tržišna kapitalizacija za BICITY je $ 1.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BICITY?
Količina u optjecaju za BICITY je 4.17B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BICITY?
BICITY je postigao ATH cijenu od 0.9658122894174352 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BICITY?
BICITY je vidio ATL cijenu od 0.000365535886689416 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BICITY?
24-satni obujam trgovanja za BICITY je $ 31.81K USD.
Hoće li BICITY još narasti ove godine?
BICITY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BICITY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BICITY AI PROJECTS (BICITY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
