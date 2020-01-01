BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BICITY AI PROJECTS (BICITY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Informacije

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

Službena web stranica:
https://www.bicity.com
Bijela knjiga:
https://app.bicity.com/white-paper
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x6Fa9C0EE8a1F237466bB9CAc8466bFA2aA63A978

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BICITY AI PROJECTS (BICITY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.55M
Ukupna količina:
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 4.17B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.72M
Povijesni maksimum:
$ 1.1429
Povijesni minimum:
$ 0.000365535886689416
Trenutna cijena:
$ 0.0003721
BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BICITY AI PROJECTS (BICITY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BICITY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BICITY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BICITY tokena, istražite BICITY cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.