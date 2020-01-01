BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BICITY AI PROJECTS (BICITY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Informacije BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology. Službena web stranica: https://www.bicity.com Bijela knjiga: https://app.bicity.com/white-paper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x6Fa9C0EE8a1F237466bB9CAc8466bFA2aA63A978 Kupi BICITY odmah!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BICITY AI PROJECTS (BICITY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Povijesni maksimum: $ 1.1429 $ 1.1429 $ 1.1429 Povijesni minimum: $ 0.000365535886689416 $ 0.000365535886689416 $ 0.000365535886689416 Trenutna cijena: $ 0.0003721 $ 0.0003721 $ 0.0003721 Saznajte više o cijeni BICITY AI PROJECTS (BICITY)

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BICITY AI PROJECTS (BICITY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BICITY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BICITY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BICITY tokena, istražite BICITY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BICITY Jeste li zainteresirani za dodavanje BICITY AI PROJECTS (BICITY) u svoj portfelj?

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BICITY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BICITY povijest cijena odmah!

BICITY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BICITY? Naša BICITY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BICITY predviđanje cijene tokena odmah!

