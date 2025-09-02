Beam (BEAMX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006822. Tijekom protekla 24 sata, BEAMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006687 i najviše cijene $ 0.007139, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEAMX je $ 0.0443396537575509, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003813809076023138.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEAMX se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -1.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Beam (BEAMX)
$ 337.46M
$ 1.01M
$ 425.92M
49.47B
62,434,008,330
0.01%
Trenutačna tržišna kapitalizacija Beam je $ 337.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.01M. Količina u optjecaju BEAMX je 49.47B, s ukupnom količinom od 62434008330. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 425.92M.
Beam (BEAMX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Beam za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000478
-0.06%
30 dana
$ +0.000235
+3.56%
60 dana
$ +0.000765
+12.63%
90 dana
$ +0.000183
+2.75%
Beam promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BEAMX od $ -0.00000478 (-0.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Beam 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000235 (+3.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Beam 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BEAMX od $ +0.000765 (+12.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Beam 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000183 (+2.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Beam (BEAMX)?
The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.
Beam dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Beam ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BEAMX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Beam na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Beam učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Beam Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Beam (BEAMX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Beam (BEAMX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Beam.
Razumijevanje tokenomike Beam (BEAMX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BEAMX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Beam (BEAMX)
Tražiš kako kupiti Beam? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Beam na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.