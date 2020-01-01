Beam (BEAMX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Beam (BEAMX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Beam (BEAMX) Informacije The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements. Službena web stranica: https://www.onbeam.com/ Bijela knjiga: https://docs.onbeam.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE Kupi BEAMX odmah!

Beam (BEAMX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Beam (BEAMX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 346.41M $ 346.41M $ 346.41M Ukupna količina: $ 62.43B $ 62.43B $ 62.43B Količina u optjecaju: $ 49.47B $ 49.47B $ 49.47B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 437.23M $ 437.23M $ 437.23M Povijesni maksimum: $ 0.0444 $ 0.0444 $ 0.0444 Povijesni minimum: $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 Trenutna cijena: $ 0.007003 $ 0.007003 $ 0.007003 Saznajte više o cijeni Beam (BEAMX)

Beam (BEAMX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Beam (BEAMX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEAMX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEAMX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEAMX tokena, istražite BEAMX cijenu tokena uživo!

