BABB (BAX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BABB (BAX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BABB (BAX) Informacije Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services. Službena web stranica: https://getbabb.com/ Bijela knjiga: https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf920e4f3fbef5b3ad0a25017514b769bdc4ac135 Kupi BAX odmah!

BABB (BAX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BABB (BAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 80.86B $ 80.86B $ 80.86B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Povijesni maksimum: $ 0.0009481 $ 0.0009481 $ 0.0009481 Povijesni minimum: $ 0.0000161 $ 0.0000161 $ 0.0000161 Trenutna cijena: $ 0.00001917 $ 0.00001917 $ 0.00001917 Saznajte više o cijeni BABB (BAX)

BABB (BAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BABB (BAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BAX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BAX tokena, istražite BAX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BAX Jeste li zainteresirani za dodavanje BABB (BAX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BAX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BAX na MEXC-u odmah!

BABB (BAX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BAX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BAX povijest cijena odmah!

BAX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BAX? Naša BAX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BAX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!