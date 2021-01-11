BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

PoredakNo.1991

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju81,259,947,394

Maksimalna količina100,000,000,000

Ukupna količina100,000,000,000

Stopa optjecaja0.8125%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.003376659937202931,2018-04-27

Najniža cijena0.0000161,2021-01-11

Javni blockchainETH

