BadgerDAO Logotip

BadgerDAO Cijena(BADGER)

1 BADGER u USD cijena uživo:

$0.8839
+0.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BadgerDAO (BADGER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:36:45 (UTC+8)

BadgerDAO (BADGER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.8788
24-satna najniža cijena
$ 0.8995
24-satna najviša cijena

$ 0.8788
$ 0.8995
$ 89.50387575
$ 0.7534487788836807
-0.44%

+0.37%

-3.03%

-3.03%

BadgerDAO (BADGER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.8839. Tijekom protekla 24 sata, BADGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.8788 i najviše cijene $ 0.8995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BADGER je $ 89.50387575, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7534487788836807.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BADGER se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -3.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BadgerDAO (BADGER)

No.919

$ 17.74M
$ 28.34K
$ 18.56M
20.07M
21,000,000
21,000,000
95.58%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija BadgerDAO je $ 17.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 28.34K. Količina u optjecaju BADGER je 20.07M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.56M.

BadgerDAO (BADGER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BadgerDAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.003258+0.37%
30 dana$ -0.1272-12.59%
60 dana$ -0.099-10.08%
90 dana$ -0.1816-17.05%
BadgerDAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BADGER od $ +0.003258 (+0.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BadgerDAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1272 (-12.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BadgerDAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BADGER od $ -0.099 (-10.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BadgerDAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1816 (-17.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BadgerDAO (BADGER)?

Pogledajte BadgerDAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je BadgerDAO (BADGER)

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

BadgerDAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BadgerDAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BADGER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BadgerDAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BadgerDAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BadgerDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BadgerDAO (BADGER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BadgerDAO (BADGER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BadgerDAO.

Provjerite BadgerDAO predviđanje cijene sada!

BadgerDAO (BADGER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BadgerDAO (BADGER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BADGER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BadgerDAO (BADGER)

Tražiš kako kupiti BadgerDAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BadgerDAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BADGER u lokalnim valutama

1 BadgerDAO(BADGER) u VND
23,259.8285
1 BadgerDAO(BADGER) u AUD
A$1.343528
1 BadgerDAO(BADGER) u GBP
0.645247
1 BadgerDAO(BADGER) u EUR
0.751315
1 BadgerDAO(BADGER) u USD
$0.8839
1 BadgerDAO(BADGER) u MYR
RM3.730058
1 BadgerDAO(BADGER) u TRY
36.372485
1 BadgerDAO(BADGER) u JPY
¥129.9333
1 BadgerDAO(BADGER) u ARS
ARS$1,217.492699
1 BadgerDAO(BADGER) u RUB
71.215823
1 BadgerDAO(BADGER) u INR
77.87159
1 BadgerDAO(BADGER) u IDR
Rp14,490.161616
1 BadgerDAO(BADGER) u KRW
1,231.051725
1 BadgerDAO(BADGER) u PHP
50.532563
1 BadgerDAO(BADGER) u EGP
￡E.42.895667
1 BadgerDAO(BADGER) u BRL
R$4.808416
1 BadgerDAO(BADGER) u CAD
C$1.210943
1 BadgerDAO(BADGER) u BDT
107.614825
1 BadgerDAO(BADGER) u NGN
1,353.595621
1 BadgerDAO(BADGER) u COP
$3,549.795434
1 BadgerDAO(BADGER) u ZAR
R.15.547801
1 BadgerDAO(BADGER) u UAH
36.637655
1 BadgerDAO(BADGER) u VES
Bs129.0494
1 BadgerDAO(BADGER) u CLP
$855.6152
1 BadgerDAO(BADGER) u PKR
Rs250.886176
1 BadgerDAO(BADGER) u KZT
476.749143
1 BadgerDAO(BADGER) u THB
฿28.532292
1 BadgerDAO(BADGER) u TWD
NT$27.082696
1 BadgerDAO(BADGER) u AED
د.إ3.243913
1 BadgerDAO(BADGER) u CHF
Fr0.70712
1 BadgerDAO(BADGER) u HKD
HK$6.89442
1 BadgerDAO(BADGER) u AMD
֏338.135945
1 BadgerDAO(BADGER) u MAD
.د.م7.9551
1 BadgerDAO(BADGER) u MXN
$16.484735
1 BadgerDAO(BADGER) u SAR
ريال3.314625
1 BadgerDAO(BADGER) u PLN
3.217396
1 BadgerDAO(BADGER) u RON
лв3.827287
1 BadgerDAO(BADGER) u SEK
kr8.299821
1 BadgerDAO(BADGER) u BGN
лв1.476113
1 BadgerDAO(BADGER) u HUF
Ft298.510708
1 BadgerDAO(BADGER) u CZK
18.438154
1 BadgerDAO(BADGER) u KWD
د.ك0.2695895
1 BadgerDAO(BADGER) u ILS
2.961065
1 BadgerDAO(BADGER) u AOA
Kz805.736723
1 BadgerDAO(BADGER) u BHD
.د.ب0.3332303
1 BadgerDAO(BADGER) u BMD
$0.8839
1 BadgerDAO(BADGER) u DKK
kr5.630443
1 BadgerDAO(BADGER) u HNL
L23.167019
1 BadgerDAO(BADGER) u MUR
40.48262
1 BadgerDAO(BADGER) u NAD
$15.55664
1 BadgerDAO(BADGER) u NOK
kr8.830161
1 BadgerDAO(BADGER) u NZD
$1.493791
1 BadgerDAO(BADGER) u PAB
B/.0.8839
1 BadgerDAO(BADGER) u PGK
K3.738897
1 BadgerDAO(BADGER) u QAR
ر.ق3.226235
1 BadgerDAO(BADGER) u RSD
дин.88.47839

BadgerDAO Resurs

Za dublje razumijevanje BadgerDAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena BadgerDAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BadgerDAO

Koliko BadgerDAO (BADGER) vrijedi danas?
Cijena BADGER uživo u USD je 0.8839 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BADGER u USD?
Trenutačna cijena BADGER u USD je $ 0.8839. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BadgerDAO?
Tržišna kapitalizacija za BADGER je $ 17.74M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BADGER?
Količina u optjecaju za BADGER je 20.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BADGER?
BADGER je postigao ATH cijenu od 89.50387575 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BADGER?
BADGER je vidio ATL cijenu od 0.7534487788836807 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BADGER?
24-satni obujam trgovanja za BADGER je $ 28.34K USD.
Hoće li BADGER još narasti ove godine?
BADGER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BADGER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BadgerDAO (BADGER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

