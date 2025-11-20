Alibaba Cijena danas

Trenutačna cijena Alibaba (BABAON) danas je $ 159.51, s promjenom od 0.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BABAON u USD je $ 159.51 po BABAON.

Alibaba trenutačno je na #1988 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.20M, s količinom u optjecaju od 7.49K BABAON. Tijekom posljednja 24 sata, BABAON trgovao je između $ 158.02 (niska) i $ 163.74 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 192.1874154822472, dok je rekordna najniža cijena bila $ 130.22737422531634.

U kratkoročnim performansama, BABAON se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.89K.

Informacije o tržištu Alibaba (BABAON)

Poredak No.1988 Tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Obujam (24 sata) $ 57.89K$ 57.89K $ 57.89K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Količina u optjecaju 7.49K 7.49K 7.49K Ukupna količina 7,492.9179269 7,492.9179269 7,492.9179269 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alibaba je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.89K. Količina u optjecaju BABAON je 7.49K, s ukupnom količinom od 7492.9179269. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.